【有片】C朗後備上陣獻絕殺　葡萄牙反勝蘇格蘭

周一(9日)凌晨歐國聯A1組賽事，葡萄牙繼續靠39歲老將C朗拿度打救，佢哋喺半場落後嘅劣勢下，憑後備上陣嘅C朗喺完場前2分鐘「絕殺」，2比1反勝蘇格蘭，小組2連全勝排喺榜首。葡萄牙領隊馬天尼斯表示要控制C朗上陣時間，唔排除會有更多機會安排佢做「後備殺手」。

葡萄牙上輪2比1贏克羅地亞，C朗攻入佢球員生涯第900球，今仗迎戰蘇格蘭佢就先列後備，結果客隊喺7分鐘由麥湯米尼建功領先。葡萄牙半場換入C朗救亡，54分鐘先由般奴費南迪斯妙射追平，面對蘇格蘭門將安格斯根恩「上身」演出，葡萄牙去到88分鐘先由C朗接應傳中撞入，絕殺贏波。

喺夏天歐國盃食白果嘅C朗，連續2場歐國聯都入關鍵入球，領隊馬天尼斯賽後否認葡萄牙有「C朗依賴症」：「依賴C朗？佢係一個神奇球員，但呢個唔係叫依賴，佢係球隊重要財產。C朗嘅門前把握力好重要、佢聰明嘅走位好重要，但話係依賴就好唔合理。」

C朗已經39歲，馬天尼斯強調將會控制佢嘅上陣時間：「C朗唔會短時間內連踢2場90分鐘賽事，我要決定嘅係，先擺佢做正選然後調走，定係先做後備再踢到最尾。如果球隊需要入球，換入C朗可以帶畀球隊能量、同埋一種勝利嘅感覺，成個球場氣氛唔同晒。」言下之意，即係C朗將會有更多機會擔任「後備殺手」角色。