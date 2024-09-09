仙拿奪美網冠軍寫紀錄　冠軍獻給他的阿姨

世界「一哥」仙拿周日在美網再為意大利寫下歷史，捧走生涯第二個大滿貫錦標，同時也是47年來首位一年內贏得生涯頭兩個大滿貫冠軍的球手，這位23歲新王賽後感觸良多：要珍惜身邊你愛的人。

仙拿在美網男單決賽以直落三盤6比3、6比4、7比5擊敗美國的富斯，粉碎了對方爭取自2003年魯迪克之後本土球手在此捧盃的好夢，繼年初贏得澳網之後再奪大滿貫冠軍；並且成為彭妮達於2015年奪得女單錦標後，首位在美網奪冠的意大利人。

「這個冠軍對我意義重大，因為在過去一段時間實在過得不容易。」早前仙拿捲入了禁藥風波，幸而最終「無罪」，他續稱:「慶幸我的團隊每天支持我，他們是我親近的人，我愛網球，我為這個舞台練習很多，但我也意識到場外也有生活。」

這位年輕小子特別將今個冠軍榮譽獻給自小照顧他的阿姨:「我想把這個獻給阿姨，因為她的健康狀況確實不太好，我不知道我的生活中還有多少時間跟她一起，我能與她分享一個正面的時刻真是太好了....如果有最大的願望，我希望每個人都是健康，但不幸的是，這是不可能。」

仙拿賽後談到更多關於阿姨的事情：「我的阿姨，她是一個對我非常重要的人，因為當我的父母每天出外工作時，有時我去滑雪比賽，阿姨會帶我去，而暑假日子當我父母要工作，在我放假時阿姨總會幫助我，我經常與她一起，她是我生命中非常重要的人。」他感觸地表示:「我們經常要出外比賽，很難花時間與你真正愛的人在一起，但如果我有更多時間，我肯定會花更多時間與我真正關心的人一起；過去與現在都非常困難，但必須要接受，並不是一切都能完美。」

仙拿在美國傳奇阿加斯手上接過冠軍獎盃，袋走360萬美元冠軍獎金，而他在一季內連奪生涯首兩個大滿貫錦標，超越了祖高域、拿度、費達拿，甚至是森柏斯及阿加斯等，成為史上第3人做得此項成就，而對上一個做到這個紀錄的是華拿斯（Guillermo Vilas）於1977年於生涯連贏法網及美網錦標，干納斯於1974年則在同季首奪澳網、溫網及美網冠軍。

早已鎖定年終賽資格的仙拿，今年與21歲的西班牙小天王艾卡華斯，平分了四大滿貫，這也是以1993年後首次由23歲以下球手包攬單季四大滿貫的榮譽，再加上「24貫」盟主塞爾維亞球王祖高域在美網第3圈出局，自2017年後首次大滿貫「食白果」，令男子網壇標誌着已步入了新世代。