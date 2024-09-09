出席東港城精英躍動分享會　石偉雄馬君正發放正能量

【特約報道】香港代表隊於巴黎體壇盛事再創佳績，其金牌數目更為歷屆之冠，將軍澳東港城上周六舉辦「東港城精英躍動分享會」，特意邀請香港體操代表石偉雄及滑浪風帆代表馬君正出席，吸引大批市民到場支持。兩人分享了今屆比賽的訓練點滴，勉勵港人逆境自強，並即席進行示範，親身教授現場觀眾訓練動作，全力推動體操及滑浪風帆在香港的發展。另外，東港城亦邀請了人氣運動主持黃庭鋒及節目主持陳懿德，除了以歌聲慶祝港隊本屆出色的表現，並與粉絲大玩運動相關的遊戲，場面非常熱鬧。

東港城全方位支運動員

為全力支持香港代表隊，東港城早前推出連串打氣及祝捷活動，吸引大批市民親臨商場，為港隊歡呼吶喊，氣氛熾熱。今次東港城舉辦精英躍動分享會，希望透過邀請香港代表團之一的石偉雄及馬君正，與市民分享巴黎體壇盛事的喜悅，以及比賽前後的心路歷程，藉此鼓勵港人堅毅不屈，並以自身經歷啟發年輕一代，為夢想堅持奮鬥。

同時，東港城亦不斷為香港殘疾運動員打氣，在比賽期間於中庭持續放送賽事精華，並會在社交平台上報道健兒的得獎消息。即使體壇盛事過後，東港城希望市民可以繼續關注本地體育界的最新動向，延續運動狂熱。

保持初心努力到底

有體操「跳馬王子」之稱、出戰三屆國際體育盛事的石偉雄，在活動中大談出征今屆比賽的感受：「雖然今次無緣獎牌，但在這3年多的訓練過程，我很享受，亦得到很多人的支持，包括家人及團隊。有大家陪我一同走過這段旅程，我是很開心的。」談及如何處理傷患的問題，石偉雄亦希望透過經歷，寄語一眾現身東港城的大批市民，特別是年輕一代及小朋友，希望他們遇上問題時，都要保持初心：「當我遇到逆境時，我就會回想自己當初對體操的熱愛。正因為這份熱誠，無論我輸99次都好，我都要追求第100次的成功。」

另外，曾多次在國際賽事獲獎，被視為香港滑浪風帆新一代接班人的馬君正，則首次出戰五環舞台，亦有分享其參與比賽的感受：「我要感謝支持我的團隊，所有相信和支持我的人，包括今日親臨東港城的每一位。今次比賽令我作出突破，令自己更有信心面對困難。我亦會好好汲取今次經歷，改善不足。」同樣地，馬君正亦很認同年輕一代要堅持夢想，不怕失敗：「我20年前是一個手眼不協調、沒運動天份的女孩，但直到現在，我很努力練習，堅持做運動員，一步步地走向夢想。」