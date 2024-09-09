香港隊　領軍告一段落　盧斯爾：結果正面

早前在斐濟三角賽勇奪冠軍的港隊，周一（9日）下午已經返回香港。當中即將「退位」的

暫代主教練盧斯爾，總結到自己領軍的4場比賽，認為結果絕對屬於正面，又直言願意加入新帥韋斯活的助教團，繼續為港隊貢獻。

港隊早前遠赴斐濟出戰三角賽，首場先以3球淨勝所羅門群島，之後再1比1逼和斐濟，最終憑較佳得失球順利贏得冠軍。港隊是日由隊長安永佳捧着獎盃步出抵港大堂，吸引多名球迷歡呼，同時8名外流兵亦有現身，惟孫銘謙、陳晉一和茹子楠因要趕轉機，一出接機大堂便匆匆離開，未有影大合照。值得一提，新任主帥韋斯活亦因事前往澳洲悉尼，未有隨隊返港。

自前任主帥莊恩安達臣6月離隊，港隊當時宣布由助教盧斯爾成暫代主教練，惟隨着韋斯活的上任，意味着盧斯爾在今次三角賽後，將離開港隊教練團。盧斯爾在落機後接受傳媒訪問，笑言明天便要到足球學校教班，故未有時間休息，同時他又盼能夠加入韋斯活的助教團：「我同新帥共事咗兩場，大家變得更加熟絡，如果佢之後需要我嘅話，當然樂意繼續留喺足總。」

港隊在盧斯爾領軍的4場賽事，錄得1勝2和1負，他深信球隊在自己帶領下有所進步，又對今次能助港隊捧盃感榮幸：「港隊應該有接近30年冇捧過盃，覺得自己好幸運，都算係完美結局嘅，但並唔屬於我哋終點。雖然只係短短執教咗港隊4場，期間又輸過比伊朗，我覺得整體結果係正面嘅，至少自己嘗試起用咗好多年輕球員。」

至於在對斐濟一場頻頻作出撲救，為港隊搶回1分的門將葉鴻輝，則認為該仗後防表現不算太差：「過往比較多對亞洲球隊，但今次兩隊踢法比較直接，好似打欖球咁，我哋唔係話好適應。加上防守又壓得比較前，所以先製造到咁大威脅，但其實Oli（周緣德）、Vas（勞烈斯）喺後防都幫咗我好多。」對於首次接觸新帥韋斯活，「阿輝」則對他讚不絕口：「佢好專業，去到某啲位會畀啲好簡單指令，令球員好清晰做番出嚟，份人都隨和，唔算太惡。戰術方面有冇改變暫時未知，始終今次佢都係比意見為主，要等10月份國際賽期先知。」