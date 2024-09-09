【歐國聯】意大利回勇勢演入球騷

歐國聯A2組次輪賽事，以色列喺羅馬尼亞中立場硬撼意大利。意大利「光頭佬」主帥史巴列堤撥亂反正，上場反勝法國贏得精彩，「賭神」辛度東拿利復出重新激活球隊火力，撞正唔識守嘅以色列，隨時合演入球騷，2.5球大盤捧得過。（周二凌晨2時45分開賽）

意大利於今夏歐國盃16強出局，史巴列堤堅持自己擅長嘅4人防線，令「光頭佬」備受批評。好彩呢位教頭及時醒覺，喺日前歐國聯A2組首輪作客坐擁基利安麥巴比嘅法國，改用３５１１陣式，就算一開波即失守亦未見慌亂，最終爆冷反勝3比1，「國米幫」費達歷高迪馬高同大衞法迪斯各建一功。

更重要因賭波停賽10個月嘅辛度東拿利，終於刑滿復出，亦睇得出東拿利非常餓波，佢成功串連起攻守組織，其中妙傳費達歷高迪馬高扳平嘅凌空後腳助攻，妙到毫巔，「新派路」唔係浪得虛名，而意大利有番呢位中場核心，成隊波即run順晒，亦為「光頭佬」省番靚個招牌。

另邊廂，以色列陣中冇星，而最具名氣嘅沙洛文近年傷患多多，今季亦畀熱刺外借到英冠嘅列斯聯，加上狀態差強人意，各項賽事近4場輸3場，包括日前喺歐國聯A2組首輪以1比3不敵比利時，呢4場共失10粒，全開3球或以上，明顯唔識守。意大利個勢咁旺唔會畀佢停，不過客W太熱冇肉食，轉捧2.5球大盤更划算。

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