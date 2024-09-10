銀牌男籃東網PPV直播滿貫撼永倫　南華鬥崇德飛鷹

銀牌男籃衞冕之師「綠軍」滿貫，周四（9月12日）晚上7時迎來爭標關鍵一戰，於灣仔新伊館舉行的高級組銀牌勝方4強中，迎擊鬥志旺盛的「黃金戰士」永倫，當晚尾場同樣精彩由南華火拚崇德飛鷹，爭奪勝方決賽權。on.cc東網周四提供按次收費直播（PPV），一個價錢、睇晒兩場，雷霆萬鈞大戰即將爆發，球迷不容錯過。

9月12日銀牌男籃PPV直播賽程

7:00pm 滿貫vs永倫

8:40pm 南華vs崇德飛鷹

【東網按次收費直播】 連結（現已開放）

今屆銀牌滿貫暫時以「全華班」應戰，不過上仗對住晉龍WTS依然夠殺，憑轉任5號位的惠龍兒獨取22分，加上全員表現皆弗，以33分告捷。而永倫今屆先加入經驗射手後衛余理洋，再招攬長人中鋒蓋帝斯，配合泰那、韓天次、文氏兄弟及陳可鈴等原有班底，上仗收起部份主力仍擊退漢友，顯得游刃有餘，雖然來仗會否「夫添」仍有待球隊分曉，但綠黃兩強相遇實在令人萬分期待。

南華今季委任羅意庭擔任主教練帶來新衝擊，首圈擊敗建龍飛馬，球隊還加入了新外援安德拉，周四這噸位十足的新面孔將與飛鷹陣中2米10的華人中鋒馬港燊大鬥法，而南華一眾球員日漸成熟，葉耀邦及曾湛元以新領軍角色擔起紅軍。飛鷹的黃浩賢來投後表現活躍，上仗獨取23分手風甚順，且看對着南華嚴密的防守，能否再創驚喜。