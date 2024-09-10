【歐國聯】荷蘭迎宿敵激情做大事

歐國聯A3組重頭戲，荷蘭喺主場迎戰死敵德國，兩軍一樣攻力強勁，上場不約而同轟入對手5球，踢法充滿激情，加上雙方以往交鋒，經常迅速入局展開搶攻，近5次碰頭有4次總入球開出3球或以上，預料今場好大機會上演入球騷，2.5球大盤值得追捧。（周三凌晨2時45分開賽）

荷蘭水準飄忽，近5場取得3勝2負，皆因防線不穩，上場對波斯尼亞2個失波，都係屬於中堅馬菲斯迪歷特嘅低級錯誤。不過「橙衣兵團」攻力屬於歐洲數一數二，已連續26場主場入波，追平球隊於1953至61年創下嘅最長連續主場入波紀錄，只要今仗有入波，就可以打破紀錄，當然要全力創造歷史。

至於德國兩個月前歐國盃，身為東道主卻8強出局，不過就打起咗兩位中場新星穆斯亞拿、科利安華迪斯，令球隊有更大本錢踢進攻足球。德國上場歐國聯以5比0大勝匈牙利，穆斯亞拿入1球及3次助攻，科利安華迪斯亦有1球進帳及1次助攻，呢對「最佳拍檔」合作愈來愈純熟，令德國攻勢更銳利。

此外，領隊拿高斯文上年9月底臨危受命接手執教，冇充裕時間備戰，歐國盃失利勉強算情有可原，現時重新出發，就必須交出成績，相信會以認真態度，爭取更多勝仗鞏固帥位，作客都要主攻爭勝。

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