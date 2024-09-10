引入FIBA青訓課程　籃總公布小籃球發展計劃

香港籃球青訓發展迎來新一頁，中國香港籃球總會（下稱籃總）周二(10日）宣布，將與「FIBA 國際籃聯中國區」合作，成立「中國香港小籃球及少年青訓發展計劃」，引入 FIBA 國際籃聯中國青訓的課程理念、訓練模式及方法，改善本地青訓架構，為6-14歲組別的球員打好基礎。

「中國香港小籃球及少年青訓發展計劃」（下稱計劃）將引用FIBA 青訓教材教學，涵蓋 U6、U8、U10小籃球男女子混合組、U12及U14男子組及女子組，在每個歲數階段教授符合該年齡層的基本籃球技術及運用方法，另設有晉級考試檢示學習成果。計劃吸納一定人數後，籃總將進行全港公開選拔，組織中國香港兒童及少年籃球代表隊，有機會參加中國或鄰近地區的小籃球比賽。

中國香港籃球總會副會長兼香港女子隊領隊黃土業表示：「現時港隊現時只局限於U16 或以上歲數組別，籃總希望將這青訓項目引入香港，為本地對籃球運動有興趣及潛質的小球員，提供與不同年齡階段相符的籃球訓練方案。」

「中國香港籃球推廣有限公司」獲籃總委任成今次青訓發展計劃的培訓機構，發言人沈聰表示，「小籃球目前在香港仍未普及，兒童使用矮框訓練，可以更有效地學習正確投籃姿勢。計劃將引入FIBA中國青訓課程理念、訓練梗式及方法，務求令訓練更有系統性。」香港籃球隊主教練趙永良亦是計劃團隊成員之一，他表示，「是次計劃與『青苗』最大分別在於『青苗』只設兩個年齡組別（8至10歲及11至13歲），而且為期僅8個月，計劃則是持續性，透過比賽能讓學員有目標地訓練。」

沈聰透露，「10月將展開公開招募和選拔，預計11月正式開始計劃。今次合作全屬自負盈虧，除沒有申請政府資助外，場地方面亦會使用會所等私人場地，以減免不必要行政成本，至於學費方面亦會配合市場，不會定價過高，更多詳情將稍後公布。」