仙拿捧走美網仲有嘢煩　WADA稱「禁藥風波」仍可上訴

世界網壇「一哥」意大利的仙拿，剛於周日歷史性捧走美網錦標，高興過後可能又要再為「禁藥風波」而煩惱，世界反興奮劑機構（WADA）周二透露他們仍可於本月底前為此案提出上訴，若成功上訴的話，仙拿有機會面臨禁賽處罰。

仙拿在今年3月兩度進行禁藥測試「肥佬」，但國際網球誠信機構（ITIA）於8月20日宣布接受他的申訴理由，因物理治療師使用了非處方的噴霧劑及沒有戴上手套為他進行治療，以導致仙拿被禁藥污染，最終僅被扣除獎金及比賽積分。

不過，WADA則對美媒表示世界反興奮劑條例(國際體育運動的全球規則)規定9月底前仍可以WADA提出上訴，甚至可上訴至瑞士的體育法庭。其實，自從仙拿被「洗脫」罪名之後，網壇也有不少爭議聲，而如果WADA與意大利反興奮劑機構決定提出就此事件提出上訴，仙拿在剛贏回來的美網冠軍將可能被褫奪，甚至面臨兩年的禁賽。

過去曾有不少網壇球星涉禁藥事件，其中最矚目的相信是俄羅斯天后舒拉寶娃，她於2016年1月在澳網因新禁用的心臟藥物米曲胼，最終被國際網球聯賽禁賽兩年。