仲有面留隊？艾雲高域瀨死　等拎賠償金

中國隊喺世盃外亞洲區第3圈C組出晒醜，首輪恥辱性狂吞日本7蛋後，周二(10日)主場對沙特阿拉伯，大部份時間踢多個都要反輸1比2。賽後「伊万下課」立即成為微博熱搜榜第1位，不過中國主帥艾雲高域賽後就迴避辭職問題。據國內傳媒爆料，原來中國足協如果依家炒艾雲高域，要賠償9個月人工，艾雲高域老虎蟹都唔走啦！

國足輸畀沙特阿拉伯後，「落台」聲音已經傳遍成個球場，到賽後記者會，有記者問艾雲高域會唔會辭職，會場即刻掌聲雷動，70歲嘅艾雲高域就回應：「落台嘅問題唔應該問我，亦唔應該由我答。上場確實係輸得慘，但呢組有3大熱門，我哋目標係入前4晉級，仲有8場比賽可以努力，今場表現比起上場已經有進步。」

呢位克羅地亞教練拒絕辭職，其實有數得計，國內傳媒爆料，今年2月先至上任嘅艾雲高域，簽嘅係一份「階段式」合約，國足晉級第3圈之後，合約已自動延長至呢一圈結束(明年6月)，如果中國隊依家決定炒佢魷魚，就要賠償9個月嘅人工，艾雲高域「瀨死」等拎賠償金，似乎係意料中事。