保誠香港網球公開賽　施蒙娜落實參加　李娜任賽事總監

「保誠香港網球公開賽2024」將於10月26日至11月3日假維園網球場舉行，大會周三（11日）於記者會公布最新陣容名單，包括兩次大滿貫得主、前世界一姐施蒙娜（Simona Halep）、英國「一姐」保達（Katie Boulter）、2024邁阿密公開賽冠軍歌蓮絲（Danielle Collins）、溫網八強孫璐璐均落實參加，大會亦宣布中國網球名宿李娜將首度擔任賽事總監。香港代表王康怡（Cody）以視像通話形式受訪時表示，今次是她第三次參與賽事，相當期待於主場與一眾世界級選手同場較量。

今屆「保誠香港網球公開賽2024」第七度舉行，較早前公布的上屆冠軍費蘭迪絲(Leylah Fernandez)、前美網冠軍華度加奴(Emma Raducanu)、今屆巴黎奧運網球混雙銀牌得主王欣瑜、中國新星袁悅和王曦雨，及香港首席球手張瑋桓和王康怡等亦將於10月現身維園，中國香港網球總會會長鄭明哲表示，公開賽屬WTA250級賽事，希望對提升香港於體育盛事的領導地位有積極幫助：「今年賽事陣容強勁，我們初步預計整個活動能吸引18至20萬人次入場，希望這個賽事能夠幫助香港打造獨特的品牌形象，並讓更多人關注和支持本地網壇，未來會再爭取舉辦更多大賽，令網球盛事由國際帶到社區。」

提到邀得李娜出任賽事總監，鄭明哲指李娜作為亞洲標誌性球手，相信可以藉此打造賽事口碑及獨特性之餘，亦能鼓勵下一代：「李娜是第一個贏得大滿貫的中國球手，賽事總監作為一個重要的職位，由李娜協助我們監督賽事，無論在代表性與話語權方面都是一個合適的選擇。加上她為夢想刻苦奮鬥的故事能激勵人心，是年輕一代的學習榜樣，希望藉此鼓勵到一眾後輩。」

王康怡上月於W35崑山站女雙封后，單打更勇奪亞軍，目前於比利時備戰的Cody表示期待與一眾世界級頂尖球手較量：「可以再次參加保誠香港網球公開賽，我非常興奮和開心。自己已經吸收過前幾屆的經驗，期待今次在主場與一眾強勁的球手較量，並感受香港球迷的支持。而我一直對李娜都相當敬佩，期待能夠與這位中國網球傳奇有機會見面。」

大會宣布於10月26日和27日舉行的資格賽，及10月28日的正賽首日將開放予公眾人士免費入場。而賽事分為金色及銀色門票，售價分別由港幣220元至970元，及港幣160元至760元不等。主場館外設「網球同樂區」，包括迷你市集、五感體驗遊戲、巨型LED屏幕大賽播映等等，歡迎市民於公開賽期間免費進場，公眾門票於周四（12日）網上公開發售。