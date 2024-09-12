PPV直播南華鬥崇德飛鷹　元仔、威Sir賽前點部署

周四（12日）男子高級組銀牌籃球賽尾場晚上8時40分賽事，由南華對陣崇德飛鷹。「紅軍」今季整體陣容變動不大，今仗且看新帥羅意庭和新外援能否再為球隊帶來驚喜，而過關斬將的崇德飛鷹可否延續強勢，屆時誰將晉級自見分曉。（on.cc東網周四晚上7時開始提供按次收費直播）

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南華今季由球隊「老大哥」羅意庭接掌帥印，更羅致強力外援、喀麥隆籍中鋒安德拉，整體實力全面「升呢」，競爭力大大提升，上仗對建龍飛馬，安德拉貢獻16分，不過早於上半場就被收回後備席，這名外援未受挑戰，今仗發揮將會是球隊贏波的關鍵之一；而攻入全隊最高18分的曾湛元，對於即將迎戰二連勝、勢頭正旺的崇德飛鷹，「元仔」表示：「我們的部署都是希望以快為主打反擊快攻，至於對手主要為外圍投射較多，所以我們更加要集中防守不能給他們輕易有空位岀手的機會。」

崇德飛鷹今年加入8名新隊員，為球隊帶來新氣象，其中周富謙及黃浩賢等新兵表現搶鏡，聯手奧斯汀、呂銘彥和譚進義等常規主力連挫康仁福建和香港東方，在銀牌賽表現越戰越勇。今仗對上南華，陣中2米10的華人中鋒馬港燊，與安德拉的對位將是比賽焦點之一。教頭呂楚威直言：「南華人腳比我們齊整，能力和經驗都比我們高，希望用我們的士氣打好今場比賽，首先會針對他們的快速反擊，再嘗試減低他們的三分球命中率。」