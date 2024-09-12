李娜訪港迎退役新挑戰　寄語後輩為夢想打拚

曾奪兩項大滿貫冠軍的中國網壇傳奇球手李娜退役後展開精彩的人生下半場，組織家庭、回到校園後，今年她再有新嘗試。作為「保誠香港網球公開賽2024」賽事總監，李娜表示會盡力為球手和球迷帶來美好的體驗，營造嘉年華一樣的比賽。訪問中她亦談到中國網壇的進步，更大方回應網民疑問，分享保養心得。

10月26至11月3日舉行的「保誠香港網球公開賽2024」為WTA 250賽事，今屆大會邀得2011年法網及2014年澳網冠軍、前中國名將李娜擔任賽事總監，她感謝邀請：「雖然不當球員了，還是希望為網球出一分力，我覺得人生在世就是要各種挑戰自己，非常感謝中國香港網球總會給我一個很寶貴的機會。賽事總監對我個人說是很好的挑戰，當球手的經驗可以讓我更了解球員想法，更好的為他們服務。我最大的目標是今年參賽的球員明年還會繼續再回來。」

李娜職業生涯創下多項紀錄，不但成為亞洲首個大滿貫得主，世界排名最高更達到第2位，退役後她在2018年參與香港網球公開賽名人賽，更和歌手陳奕迅對戰，為賽事留下經典一幕。李娜大讚賽事氣氛好：「我最喜歡香港的便捷，做什麼事都很方便。2018年來了覺得這個比賽的氛圍很好，地段很不錯，球員可以更好的融入到這個城市，可以更好的去感受美食和文化。」

李娜2014年因膝傷退役，10年後中國網球迎來一大突破，年僅21歲的鄭欽文首次闖進澳網決賽，成為李娜後「第一人」，這位中國新星其後於巴黎奧運奪金，是首位登上奧運最高頒獎台的女單亞洲球員。李娜笑言和鄭欽文同樣擁有湖北人的「火爆脾氣」和好勝心，她亦樂見中國網壇的成長：「中國網球氛圍都很好，不光女子，男子也有兩個在世界前100。10年是有點長，但隨著社會條件愈來愈好，我堅信後面的年青球員會愈來愈好。」李娜亦寄語年輕球員要為夢想努力：「首先不要老躺在家裡去想，你得付出努力去行動，夢想為什麼是兩個字，你不能只夢和只想，你要為你的想法去實際行動。」

退役10年，有沒有想回到賽場的念頭？一向率直的李娜連忙搖頭說不：「決定退役時，其實問過自己好多次，我是真的已經付出百分之一百二的努力了，我覺得是對得起自己，對得起自己的團隊。膝蓋做完手術，不可能達到我預想的狀態，所以才做出很艱難的決定。」她亦透露，子女對網球毫無興趣，令她心碎：「這是很傷心的。他們對任何其他運動都比網球興趣高。」

有不少網民留意到這位兩孩之母退役後狀態極佳、容光煥發，李娜大方分享「逆齡秘密」：「雖然沒有打網球，但是每天都跑9公里，跑了差不多7年，而且保持心態不要跟自己孩子『硬剛』（正面對抗）就好。」

文：余樂詩