C朗又嚟爆炸性專訪！狂踩坦哈格「冇知識」教曼聯

葡萄牙球星C朗拿度2年前一次爆炸性訪問，導致同曼聯關係決裂離隊收場，估唔到C朗近日接受曼聯名宿里奧費迪南專訪，再次向曼聯領隊坦哈格發炮，狠批呢位荷蘭教頭「冇知識」領導曼聯，插佢領軍心態唔正確，直指曼聯需要由頭到腳徹底重建。

離開曼聯後轉戰沙特嘅C朗，近日罕見接受里奧費迪南嘅Podcast節目專訪，話題當然離唔開曼聯，C朗一嚟就質疑坦哈格：「正如我同你講，曼聯需要由頭到腳徹底重建，領隊(坦哈格)唔可能公開講曼聯冇機會爭奪英超同歐聯冠軍，作為一個曼聯領隊，係唔可以講呢啲說話。」

坦哈格近期經常強調佢贏咗英聯盃同英足盃冠軍，不過C朗覺得並唔足夠，仲「教」番坦哈格正確嘅說法：「喺心態上佢應該要講：『或者曼聯欠缺贏歐聯同英超嘅潛力，但係我唔認同，我哋會去嘗試，一定要去嘗試』。」

曼聯英超2連敗後，有傳助教雲尼斯達萊有機會頂替坦哈格，C朗訪問中就暗示：「如果坦哈格肯聽雲佬嘅意見，或者可以救番自己。我覺得一啲熟悉球會嘅人嘅意見好重要，好似你(里奧)、堅尼、史高斯、加利尼維利等等，唔可能將重建交畀對球會冇知識嘅人，更加唔係嗰啲坐喺辦公室嘅人，真正識波嘅99%係喺更衣室，雲佬肯定幫到曼聯，如果坦哈格聽佢講，曼聯應該會有少少改善。」

C朗「爆炸訪問2.0」出現後再有插曲，首名記者Fabrizio Romano喺社交網引述C朗批評坦哈格嘅言論，竟然獲曼聯球星阿歷真度加拿祖「畀Like」，唔少粉絲都擔心呢位阿根廷小將會因此被打入冷宮。