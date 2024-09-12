吳英倫闖香港羽賽8強　創個人最佳成績

香港羽球男單代表吳英倫（Jason）周四（12日）在「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽」16強，直落兩局21：16及21：9，淘汰世界排名較自己高28位的法國好手樸波夫（Christo Popov）晉級8強，創下個人在香港羽賽的最佳戰績。

世界排名為第56位的吳英倫日前在首圈，爆冷淘汰世界排名第11位的日本名將西本拳太，連續兩屆打入男單16強。Jason是役面對位列第28位的樸波夫，力爭再度「以下犯上」兼突破去屆闖入16強的戰績，現場亦有大批球迷高呼「香港隊加油！」，為港將打氣。Jason首局已進入狀態，雖然曾經被樸波夫反超7：6，但Jason很快便再度領先，兼不斷擴大差距，一度領先至15：10，最終以21：16先拔頭籌。Jason第2局愈戰愈勇，多次用打出落點刁鑽的扣殺，令樸波夫難以抵擋，戰至末段以18：9大幅領先，再贏1局21：9，首度晉級香港羽賽8強，創下個人最佳成績。

吳英倫近月戰績明顯有所進步，，5月在馬來西亞大師賽闖入半準決賽，8月尾亦打入南韓羽賽16強，他認為自己在港隊男單主教練黃綜翰指導下，獲益不少：「教練一直叫我無論得分或失分，都要保持冷靜，專注打好每一球，令我最近幾個月的打法開始變得成熟，面對逆境都不會陣腳大亂。」

談到即將來到的8強大戰，Jason強調會奮力一戰，不讓主場球迷失望：「有那麼多球迷入場打氣，令我愈打愈有信心，雖然明天的8強必然是1場硬仗，但都會努力表現最好的自己，保持這團火，每一分都搏到盡，希望不會令大家失望。」