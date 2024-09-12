奧運「袋鼠舞」零分爆紅　澳洲女舞者升上世界第一

37歲的澳洲霹靂舞者瑞根（Rachel Gunn）在8月的巴黎奧運曾以原創的「袋鼠舞」對陣美國、法國和立陶宛選手，惟最後以0比18落敗。周三（11日）在世界舞蹈體育聯合會（WDSF）最新公佈的女子世界排名中，她憑藉在2023年WDSF大洋洲錦標賽金牌，獲得積分1000登上榜首，17歲日本舞者津波古梨心「B-Girl Riko」及烏克蘭舞者波諾馬連科（Anna Ponomarenko），則分別位列第二和第三位。

瑞根於巴黎奧運首圈的舞蹈演出曾一度惹起爭議，她的原創舞步中加入模仿袋鼠的動作，包括袋鼠跳及後滾翻，獨特的舞姿給評委及觀眾留下深刻印象，最後在三場循環賽中「捧蛋」遭到淘汰，表演片段亦引起網民熱話，有外界批評瑞根舞蹈風格過於怪誕，令觀眾及澳洲人尷尬，質疑她的參賽資格。當時澳洲總理阿爾巴內塞及奧運霹靂舞裁判吉利安（Martin Gilian）就分別發聲力撐瑞根是「勇於嘗試」及「有創意」的霹靂舞者，以回應網民批評。

值得留意的是，巴黎奧運上的霹靂舞項目的三甲選手，均沒有進入世界排名的首十位之中，世界運動舞蹈總會在聲明中解釋道，運動員的排名積分是根據過去12個月的最佳4次成績。而由於巴黎奧運、上海及布達佩斯資格賽的參賽名額有限，因此這些比賽的結果沒有被納入計算中。儘管瑞根無緣奧運奬牌，但她的排名賽表現，令瑞根力壓一眾在巴黎奧運上打敗她的選手，成功升上「世一」位置。