惠龍兒缺陣打爭氣波　滿貫力挫永倫晉勝方決賽

本地男籃高級組銀牌賽周四（12日）於灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）上演勝方4強大戰，衞冕的滿貫與「黃金戰士」永倫大演激戰，最終滿貫在惠龍兒缺陣下大打爭氣波，以88：83擊敗永倫。

上季稱霸甲一籃底的美籍中鋒蓋帝斯今季由滿貫加盟永倫，今晚正式登場，滿貫中鋒惠龍兒訓練受傷缺陣，無緣上演內線嶺峰對決。滿貫開局理想，林俊光內外開弓貢獻5分，助球隊打出11：6。永倫泰那和蓋帝斯組成「黃金雙核」，兩人合取球隊前12分。滿貫默契較佳，蔡再懃、李琪各搶5分首節領先23比15。第二節永倫加強火力，蓋帝斯傳給外線的泰那轟入三分波，反超前至28比27，泰那單節9分，帶領球隊領先39：33。

換邊後，永倫罰球線上連得7分，其後何倚富連轟兩記三分球，一度將比分拉開至56：42。滿貫陷入苦戰，內線主力鄧志恒更被吹「插水」T foul，隨後更5犯離場。滿貫小將蕭瑋耀打出爭氣波，貢獻「and 1」，隊長歐陽維江亦挺身而出轟入兩球三分球，力追至57：61，但歐陽維江疑似觸傷膝蓋需要出場治理，滿貫以58：63進入最後一節。

滿貫眾將未有放棄，李琪連轟兩球三分球後再助攻張彬賢拋投得手，一舉反超至66：63。永倫連浩駿命中三分球，滿貫則由蕭瑋耀「answer 3」，李琪盡顯身價，外線再轟金球，拉開至72：68。兩方激烈拉鋸，韓天次遭李琪犯規，交出「and 1」，後者5犯離場，蓋帝斯和泰那罰球得分，81：81。狀態大勇的蕭瑋耀冷靜命中三分球，助滿貫最後1分半鐘重奪領先優勢，永倫泰那急停跳射，最後27.9秒追至落後1分，永倫的韋思庭尾段攬腰被判「u foul」，滿貫最終以88：83取勝。

滿貫全員將士用命，蔡再懃取全隊最高24分，蕭瑋耀表現突出19分6籃板4偷球，李琪貢獻14分，特別第4節三分球4射三中，歐陽維江12分，張彬賢助攻助守8分6籃板5助攻。永倫方面，泰那三分球僅10射2中，仍轟入全場最高29分，蓋帝斯倒戈上陣，13分16籃板，另有5次失誤。

香港男籃高級組銀牌勝方4強，衞冕的滿貫在內線主力惠龍兒缺陣下，團隊籃板數仍有45個，比擁有強援蓋帝斯坐鎮的永倫取多兩個。甲一「二年生」蕭瑋耀今場表現活躍，除積極衝搶籃板，進攻端亦有貢獻，全場12射8中交出19分、6籃板、4偷球，打出近年代表作。

剛代表香港出戰世界大學生運動會的蕭瑋耀喜見自己迎來突破，他賽後表示，「第一年（甲一）自己比較緊張、怯場，很多時候都會質疑自己，問自己夠不夠能力站在這個球場上。一年之後慢慢適應甲一強度，今場亦放下包袱，終於發揮到平日訓練的水準，可以證明自己有能力站在這個舞台。世大運對過其他國家大學生，他們的身體質素不比甲一差，從中亦建立不少信心。」

蕭瑋耀透露，今場球隊有備而來，重點針對前隊友蓋帝斯作部署，「我們對他的打法都很熟悉，要贏球一定要消耗他的體力，所以我們都很努力衝搶籃板，阻止他輕鬆搶得籃板球打快攻。」滿貫銀牌賽力爭衞冕，蕭瑋耀亦對自己定下目標，「上季主要在防守端下苦功，今季目標是參與更多進攻，分擔隊友壓力，全隊點點開花爭取勝利。」

滿貫中鋒惠龍兒今場受傷缺陣，蕭瑋耀直言十分擔心對方傷勢，「今場希望讓Duncan看到我們打出爭氣波，我們會等他聯賽回來，一起奮鬥。」