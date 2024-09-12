蕭瑋耀表現突出　甲一「二年生」增信心

香港男籃高級組銀牌勝方4強，衞冕的滿貫在內線主力惠龍兒缺陣下，團隊籃板數仍有45個，比擁有強援蓋帝斯坐鎮的永倫取多兩個。甲一「二年生」蕭瑋耀今場表現活躍，除積極衝搶籃板，進攻端亦有貢獻，全場12射8中交出19分、6籃板、4偷球，打出近年代表作。

剛代表香港出戰世界大學生運動會的蕭瑋耀喜見自己迎來突破，他賽後表示，「第一年（甲一）自己比較緊張、怯場，很多時候都會質疑自己，問自己夠不夠能力站在這個球場上。一年之後慢慢適應甲一強度，今場亦放下包袱，終於發揮到平日訓練的水準，可以證明自己有能力站在這個舞台。世大運對過其他國家大學生，他們的身體質素不比甲一差，從中亦建立不少信心。」

蕭瑋耀透露，今場球隊有備而來，重點針對前隊友蓋帝斯作部署，「我們對他的打法都很熟悉，要贏球一定要消耗他的體力，所以我們都很努力衝搶籃板，阻止他輕鬆搶得籃板球打快攻。」滿貫銀牌賽力爭衞冕，蕭瑋耀亦對自己定下目標，「上季主要在防守端下苦功，今季目標是參與更多進攻，分擔隊友壓力，全隊點點開花爭取勝利。」

滿貫中鋒惠龍兒今場受傷缺陣，蕭瑋耀直言十分擔心對方傷勢，「今場希望讓Duncan看到我們打出爭氣波，我們會等他聯賽回來，一起奮鬥。」