港超聯　東方5比1輕取均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周四（12日）獨腳戲，東方在主場旺角大球場迎戰均業北區。東方憑巴杜姆、丹尼爾、巴科爾、黃皓雋及吳宇曦各入1球，以5比1大勝有古杜拉破蛋的北區。

主隊派出丹尼爾及梁振邦鎮守中路，吳宇曦負責側擊，支援巴科爾和巴杜姆攻堅，高素巴耶夫、余在言及馬希偉先列後備；至於北區，龐焯熙復出把關，何振廷及柏度哥斯達控制中場，協助黃偉國爭取入球。

4分鐘，巴杜姆禁區內接應罰球頂高。5分鐘後，主隊左路傳中，巴杜姆近門頂入，為東方先開紀錄。13分鐘，東方左路開出角球，丹尼爾頂成2比0。主隊其後得勢不饒人，29分鐘，吳宇曦傳入中間，助攻巴科爾射入，東方領先3球，吳宇曦左路擺大位勁射中楣彈出，主隊半場領先3比0。

北區換邊後立即調入肯迪及羅曉聰，改善中前場組織力，下半場開賽後不足1分鐘幾乎收到效果，肯迪左路近門施射高出。大難不死的主隊，到48分鐘再憑黃皓雋右路勁射中楣底彈入，加上吳宇曦4分鐘後門前射破龐焯熙十指關，領先至5比0。64分鐘，北區罰球機會，肯迪撥橫，古杜拉一射入網，助客隊破蛋，最終東方以5比1勝出。

丹尼爾今場有1球進帳，他稱讚雖然球隊因應部分球員早前出戰國際賽，作出輪換，但其他隊友都能發揮作用，助球隊大勝：「我覺得球隊陣容深度絕對唔失禮，雖然有啲球員平時比較少踢正選，但今場出到嚟都踢得好好，希望大家保持到呢個表現。」

東方下周將會出戰「亞冠盃2」，作客FC悉尼，丹尼爾盼全隊上下一心，奮戰到底：「雖然FC悉尼實力好強，但教練團已經為呢場波做足準備，有信心只要踢出部署，話唔定可以有分落袋！」

北區主教練鮑家耀就坦言對球隊演出「一定唔收貨」：「今場本身想上半場守和東方，下半場先換主力去搏，但大家好唔集中，開波未夠20分鐘，就被對手頂入兩球，之後想追已經太難啦。」「鮑Sir」又提到，由於接下來的周日（15日）要應付對九龍城的聯賽，是役作出輪換，結果導致大敗，承認自己需負上責任。