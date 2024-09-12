元仔阿邦率南華擊退崇德飛鷹　勝方決賽大戰滿貫

周四（12日）銀牌男籃勝方決賽尾場，南華在朱亮手指受傷缺陣下，憑葉耀邦、曾湛元和外援安德拉穩定發揮，最終以77：62力挫崇德飛鷹，強勢晉級勝方決賽，將於9月29日對陣衛冕軍滿貫。

南華由曾湛元、安德拉、葉耀邦、蘇柏軒和關雋陶出任正選。崇德飛鷹則派出奧斯汀、馬港燊、黃浩賢、林凱光和陳仲儒上陣。甫開賽，崇德飛鷹率先入局，黃浩賢首球三分入網，奧斯汀搏得「2+1」，快上快落打出7：2，迫使南華提早使用首個暫停，不過陳仲儒開場未夠1分鐘便已吞下兩犯。回場後曾湛元憑快攻緊咬比分差距，關雋陶亦貢獻三分波，加上艾斯比利圖替補上陣增加防守強度，安德拉更單節4度封阻對手保護禁區，惟崇德飛鷹外線持續火熱，首節領先26：20。

次節，南華提升攻防強度，眾將「狂風掃落葉」般打出一段15：0攻勢，更令對手近5分鐘未有分數進賬，局勢瞬間被扭轉。其後崇德飛鷹黃浩賢挺身而出剷入籃底打破得分荒，惟仍然無法抵擋「紅軍」猛攻，再度讓對手攻入13：2攻勢擴大分差。南華第二節打出30：9、上半場領先50：35，曾湛元、關雋陶和葉耀邦三人半場已取得12分、11分和10分。

轉邊後，南華繼續得分延續強勢，其中葉耀邦發威轟入7分。反觀崇德飛鷹仍未能找回手感，其後黃浩賢和奧斯汀聯手嘗試收復失地，惟追分未果，更以落後22分的差距進入最後一節。

比賽剩餘近6分鐘時，崇德飛鷹主力球員奧斯汀、黃浩賢及譚進義退下火線，而南華亦在巨大領先優勢下收起主將，派出二陣的林民淇和鄭凱安等人，比賽提早進入「垃圾時間」。最終「紅軍」在勝方4強中以77：62勝出，將於9月29日與同日晉級的滿貫合演上季勝方決賽「紅綠」激鬥翻版戰。崇德飛鷹則落入負方組，於9月25日對陣康仁福建。

數據方面，南華今仗4人得分上雙，葉耀邦取得全場最高的19分，曾湛元亦交出17分，安德拉和關雋陶各取得12分、前者更摘得15個籃板，南華獲得24次罰球機會，比對手多出17次，成為贏波關鍵之一。崇德飛鷹僅兩人得分上雙，黃浩賢和奧斯汀各取得全隊最高的15分。