西甲爆出離奇性醜聞！西班牙法院周五(13日)宣布，前切爾達隊長曉高馬路，被控喺一場西甲開波前，揸胸非禮愛斯賓奴嘅女性「吉祥物」，性侵罪名成立，罰款7,000歐元。曉高馬路喺判決後仍堅稱自己係清白，將會提出上訴。

涉案西甲係2019年4月愛斯賓奴對切爾達，賽前握手儀式入面，排愛斯賓奴隊尾嘅係「吉祥物」長尾鸚鵡，一男一女。當切爾達隊長曉高馬路同「男鸚鵡」握手後，到「女鸚鵡」面前突伸手入制服內，女事主Ana指控曉高馬路喺佢胸部有揸同移動嘅動作。

雖然現場影片冇直接影到案發經過，只見Ana喺握手一刻突然後退一步，而曾踢過西班牙U21嘅曉高馬路就辯稱完全冇為意，甚至唔知道對方嘅性別，「握手」後已即時離開做賽前熱身。不過西班牙法院最終判佢罪名成立，罰款6,000歐元，並為事主支付1,000歐元訟費。

現年33歲嘅曉高馬路上年離開效力咗24年嘅切爾達，加盟巴甲嘅國際體育會，今個暑假再轉投希臘球會阿里斯，佢喺判決後再發聲明：「我完全唔同意判決結果，我當時握完手就轉身離開，可能有掂到對方腰部，但肯定冇掂到個胸。」曉高馬路可以喺10日內提出上訴。