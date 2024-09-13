提早告別？拿度退賽利華盃

西班牙網壇傳奇拿度宣布退賽下周在柏林舉行的利華盃，他未有透露原因，而何時再能看到這位「泥地王」的風采，難以預料，甚至上月的巴黎奧運可能是他生涯的絕唱。

拿度對上一次出戰利華盃，就是與瑞士球王費達拿於2022年夥拍雙打組合，為費達拿退役重現「2R」經典；而原定今屆利華盃是他於巴黎奧運後首次亮相，更有可能是生涯最後一舞。

「真的很遺憾告訴大家，我未能夠參加下周在柏林的利華盃。」38歲的拿度表示:「這是一個團體比賽，為了支持歐洲隊，我需要為他們做到最好，而這一刻就是有最佳的球員能夠為他們爭勝。」這位擁有22個大滿貫冠軍的超級球星，近年經歷了一系列的傷病，但他在退賽聲明中沒有談到自己目前的健康狀況，也沒有提到何時再次參賽。

利華盃是在世界網壇邀請12位球星，分別組成歐洲隊及世界隊，以隊際形式進行室內比賽，今年於9月20至22日在柏林上演。去年已預告2024年很大機會掛拍的拿度，今年在四大滿貫僅出戰了法網，首輪不敵德國的施華列夫，而他為了專注巴黎奧運而放棄了溫網，他在奧運夥拍小天王艾卡華斯為西班牙出戰男雙，而單打則受到傷患困擾，次輪不敵最終奪金的祖高域。

「參加利華盃給我很多美好而動人的回憶，我真的很想與隊友，以及波格一起渡過他作為隊長的最後一年。」生涯三度參戰利華盃的拿度稱:「我祝願歐洲隊，並在遠方為他們打氣。」目前利華盃未有宣布補替拿度的球員，而艾卡華斯及麥維迪夫等早前已表示會參加。