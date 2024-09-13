台維斯盃周六開戰　港隊「年輕化」撼厄瓜多爾

2024年台維斯盃世界II組香港站賽事，於周六（14日）起一連兩日，在維多利亞公園網球主場上演，港隊將硬撼厄瓜多爾，黃澤林周五（13日）出席抽籤儀式時受訪，盼隊中小將享受比賽氣氛，吸取經驗並一同成長。

港隊今屆派出黃澤林、程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及第11次帶領港隊出戰的隊長余曉東參賽，除了不會出場的余曉東，其餘5位有機會登場的球手之平均年齡僅20.8歲，惟今年2月在世界I組升降賽，不敵以色列降班的厄瓜多爾，實力不容忽視，Gonzalo Escobar 和 Diego Hidalgo 的雙打世界排名分別為第54位和第78位，而隊中頭號單打球手為Andres Andrade，他的世界排名為第250位，具備一定實力，足證港隊不能掉以輕心。

賽事以5場3勝制舉行，首日會先進行兩場單打，翌日賽事會先進行一場男雙及兩場男單。是日兩隊職球員都有現身抽籤儀式，見證網總會長鄭明哲等人抽出各球手的出場序，最終黃澤林會出戰第2、3及4場，包括兩場單打及一場雙打，如果港隊順利獲勝，就能參加世界I組升降賽。

男單世界排名升至生涯新高第137位的Coleman，8月在美網外圍賽次圈止步，但已創下港隊男子網球手，在這項大滿貫的最佳戰績，他表示自己在這次經歷獲益不少：「去到頂級賽事，其實大家的技術差距不大，但頂級球手到關鍵時刻，都能發揮自如，但我感覺自己與他們的距離，愈來愈近，現時最重要是參加更多賽事，吸收經驗，面對任何環境都能處之泰然。」

談到港隊今屆以非常年輕的陣容，出戰台維斯盃，現年20歲的Coleman，對此十分期待：「隊長挑選幾位小將參賽，包括年紀比我細的Jack（程銘燦）和『子夫』（王子夫），希望他們好好享受運動員生涯第1個台維斯盃，未來一同代表港隊參加國際賽。」

至於在今年12月才渡過16歲生日的程銘燦，被寄予厚望，將負責兩場單打，他表示有Coleman坐鎮，令隊友有更大信心勝出：「Coleman（黃澤林）就如我們的定心丸，有佢喺度，令我們不論面對任何對手，都有信心向前衝！」