丹恩奴域：艾雷恩食「哈」返勝軌

今場卡塔爾超級聯賽的賽事相當有趣，誓要重返勝軌的上季亞軍艾雷恩，將會對碰艾沙哈尼亞。

毫無疑問艾雷恩將會為聯賽冠軍而戰，但他們今季開季表現認真麻麻，3場聯賽一共輸了兩場。其實，他們應該可以交出更好的表現，故我認為今仗他們需要在場上展示出來。自上場聯賽落敗後，他們近兩場卡塔爾星盃賽事成功錄得兩連勝，當中包括於上月尾以1球險勝今仗對手艾沙哈尼亞，因此他們將需要於今場聯賽延續此氣勢。

加比爾佩雷拉及祖利安迪沙特於近期的比賽表現出色，但艾雷恩每一位球員也應該肩負重任，協助球隊終止聯賽的差勁走勢。他們知道今仗對手艾沙哈尼亞亦不是省油的燈，事關對手開季兩場聯賽都能夠取得和局收場。我認為對於一支升班球隊來說，這絕對是一個十分好的聯賽開局成績。

經驗豐富的蒙利沙於防線領軍表現十分好，帶領球隊開季首兩場聯賽保持不失球，但主帥美查亦要為球隊今季還未有入球進帳而感到擔心。我認為今仗的戰況跟兩周前的盃賽對賽一樣，艾沙哈尼亞將會跟艾雷恩鬥得難分難解，皆因雙方的實力確是旗鼓相當。

今場賽事對艾雷恩來說舉足輕重，事關他們誓要重返正軌，我相信他們今仗最終有能力取得急需的勝仗，成功反彈。