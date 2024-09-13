精彩！英超4大神兵　準備周末首演

英超賽事周末重燃戰火，夏天轉會窗「死線」前出現唔少重大交易，相隔一個國際賽期後，今個周末有望睇到多位轉會兵首演，其中曼聯嘅文路爾烏加迪、阿仙奴嘅史達寧、車路士嘅查頓辛祖同利物浦嘅費達歷高基艾沙，都已經準備好首演。

●文路爾烏加迪(曼聯)

曼聯喺死線前用5,100萬鎊由巴黎聖日耳門簽入文路爾烏加迪，呢位烏拉圭國腳啱啱先踢完2場世盃外，星期四(12日)先至飛返曼徹斯特，周六(14日)作客修咸頓前只得1課練習，不過領隊坦哈格就表明烏加迪隨時候命：「大家都睇到烏加特喺烏拉圭嘅表現，今已經返嚟，今場可以上陣。」曼聯防中卡斯米路季初表現飽受批評，烏加特要搶佢嘅正選位置係遲早問題。

●史達寧(阿仙奴)

阿仙奴周日(15日)作客熱刺，由車路士借用嘅史達寧對「倫敦打吡」嘅意義絕對唔會陌生，呢位翼鋒並冇入選英格蘭國家隊，所以國際賽期全程留喺阿仙奴練習，有充足時間適應。由於阿仙奴受傷兵、停賽問題困擾，夏維斯、李安度杜沙特等都可能要客串中場，令史達寧正選機會大大增加。

●查頓辛祖(車路士)

被曼聯打入冷宮嘅查頓辛祖，轉會窗關閉前獲車路士以「先借後買」方式羅致，近2個星期操練獲領隊馬利斯卡大讚，呢位意大利主帥喺賽前記招表示：「佢同我嘅期望一樣，非常好嘅球員，單對單同喺前場嘅質素，對球隊會有好大幫助。」雖然車路士鋒線人才鼎盛，但預計周日凌晨作客般尼茅夫仍會首演。

●費達歷高基文沙(利物浦)

利物浦以低價由祖雲達斯收購意大利翼鋒費達歷高基艾沙，不過因為久疏戰陣，原本預計月底英聯盃先至亮相，不過據《每日電訊報》報道，基艾沙近期全力加緊操練，狀態已經大大提升，周六對諾定咸森林有望進入大軍名單，不過「紅軍」鋒線季初合作無間，估計基艾沙會先列後備。