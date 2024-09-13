把握到曼聯交流機會　馬會學界足球發展計劃接受報名

陳潔婷（前排右一）和陳响昌（前排右四）在「賽馬會學界足球發展計劃」中表現優異，獲得到訪英國曼徹斯特的機會。（相片由香港賽馬會提供）

深受學校歡迎的「賽馬會學界足球發展計劃」，今年已踏入第11屆，計劃已接受報名，並於本月23日截止，表現優異的老師及教練更有機會與英超著名球隊曼聯的團隊作交流。

香港賽馬會與曼聯自2013年起合作推出「賽馬會學界足球發展計劃」(「計劃」)，將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式引入本地幼稚園、小學、中學及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。

「計劃」至今已吸引超過190間幼稚園、小學、中學及大專院校參與，為超過5,900名老師、教練、學生及家長提供足球培訓及指導。表現優異的老師及教練更有機會到訪英國曼徹斯特，跟曼聯團隊及當地社區足球教練進行交流。

上屆參加計劃的佛教黃鳳翎中學老師陳响昌表示，「計劃」由馬會與曼聯合辦，其中海外教練會將他們設計的獨特訓練模式傳授予參加者，有別於坊間的足球訓練課程；他舉例指，本港普遍的足球訓練開始時都先進行熱身，但「計劃」則以小型球比賽取而代之，讓學生更容易投入其中。「我授教學校的足球隊有近九成是非華裔學生，他們較本地生更坐不定，所以這套訓練模式尤其適合他們。」

至於另一位老師來自聖公會聖多馬小學的陳潔婷則坦言疫情期間學生停課並缺乏運動，令體能下降，拉闊球員之間的技術距離，「計劃」正好改善這情況。「計劃內容包括理論、踢波和團隊建立活動，又有親子足球活動，而且曼聯足球學校教練會到訪學校，得以在疫情後重新帶動足球文化。」