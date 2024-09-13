港超聯　開齋大過天！傑志火併冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）為大家帶來兩場超強戲碼！頭場上季聯賽「2哥」大埔，主場迎戰港超盟主理文，「綠黃」激戰，一觸即發！（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）尾場今夏同樣大舉增兵的傑志和冠忠南區，則會在旺角場交鋒，近季兩隊碰頭必有火花，球迷萬勿錯過！（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時30分同步直播）

傑志首周聯賽領先兩球下，被均業北區逼和2比2，右閘羅梓駿承認士氣難免受到打擊，因此今場會盡力爭勝，重拾信心：「上場有兩球在手，冇諗過最後會失分，對士氣一定有影響，但好彩仲係季初，有時間畀我哋作出改善，但無論如何，我哋呢場好想贏波爭番啖氣，唔想再令球迷失望。」

談到今場對手，「羅梓」謂對手季初表現不俗，並點名提防射手基哥利：「基哥利已經連續兩場有波入，畀到對手好大威脅，加上佢今季先嚟，對佢認識唔深，一定要睇緊啲。」此外，艾里奧及鐘樂安會繼續因傷缺陣，陳俊樂及祖連奴等早前出戰國際賽的球員，則視乎體能恢復情況，有望披甲。

南區主教練楊正光就認為，「藍鳥」經歷大換血後，活力更勝從前，坦言今仗勢必面臨極大壓力：「傑志今季陣容比上季後生咗好多，搵番嚟嗰啲外援又當打，攻力唔會比任何一支強隊差，所以今場對我哋嘅防守，會有好大考驗，但好開心上場『高級組銀牌』晉級之餘，亦都冇失波，應該畀到大家信心。」談到艾華開季至今仍有傷在身，「光Sir」指對方康復進度良好，但是役能否上陣仍有待觀察。

至於早前在斐濟三角賽上演「大港腳」地標戰的伍瑋謙（Ivan），稱雖然傑志第1場聯賽失分，但強調全隊絕不會鬆懈，盼至少保住1分：「可能傑志有好多新球員，須要時間磨合，所以第1場發揮得冇咁順，但佢哋嘅級數毋庸置疑，尤其翼鋒馬查度，之前熱身賽對住馬德里體育會，表現好有威脅，所以大家要減少失誤，唔好畀對手咁多機會。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：25.泰利

後衞：2.羅梓駿 6.慈英 22.巴登卡 77.費蘭度

中場：30.祖連奴 24.顏卓彬 16.陳俊樂

前鋒：10.馬查度 9.韋頓 7.明加索夫

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 5.恩奴 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 10.亞哥斯達

前鋒：8.李嘉耀 9.基哥利 7.史提芬彭利拿