【德甲】多蒙特讓得辣撐海登咸

今晚德甲獨腳戲，多蒙特主場迎戰「1哥」海登咸。多蒙特有多名國腳啱啱先踢完國際賽，話咁快就要出戰聯賽未回氣，海登咸今季異軍突起，各項賽事5連勝，弗到漏油，讓球客勝值得捧場。（Now 643周六凌晨2時30分直播）

多蒙特今夏先有主帥泰錫辭職，有傳同佢不和嘅老大哥曉姆斯亦離隊，改由助教紐尼沙軒接手。呢位2010/11年度多蒙特奪得聯賽冠軍嘅名宿，執教經驗尚淺，開咧首場聯賽靠末段發力先擊敗法蘭克福，上場更被雲達不來梅悶和，表現只屬一般。

何況「蜜蜂兵團」有多名國腳啱啱先踢完國際賽，包括安利簡恩、柏斯高哥斯、華迪馬安頓、沙比薩、麥斯比亞等，連卡廉艾迪耶美都要為德國U21效力，匆匆再戰未回得切氣。今場仲有中堅尼高舒洛達碧克坐波監，防守難免受削。

另邊廂，海登咸由於今季要打歐協聯附加賽，早早操起狀態，各項正式賽事已經連贏5場，共入15粒，新加盟嘅18歲前鋒保羅雲拿已經入咗4球，腳風甚順。加上上季聯賽兩度交手，全部打和，絕對頂得住「蜜蜂兵團」，仲受讓兩球咁筍，讓球客勝咪錯過。

更多賠率：