「鄧謝配」香港賽強勢入4強　李卓耀8強止步

「2024香港公開羽毛球錦標賽」周五（13日）8強，上屆銀牌得主香港混雙組合鄧俊文／謝影雪延續勇態，直落2：0擊敗馬來西亞組合，闖進4強，男單李卓耀則力戰3局不敵中國雷蘭曦，無緣晉級。

剛於日本公開賽奪得銀牌的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪今站繼續有好表現，上場擊敗中華台北組合後今年第4次入8強，迎戰馬來西亞吳塤閥/賴潔敏。雙方此前11次交手，「鄧謝配」贏了10次，最近一次是中國大師賽贏21：17、22：20。兩隊甫開戰就上演激戰，「鄧謝配」以21：18險勝，第2局開段戰成5：5，其後「鄧謝配」逐漸上力，拉開6分領先優勢，全場打氣下以21：17、直落兩局取勝。

謝影雪賽後表示，「今場互相提醒大家一定要跟上對手節奏，以免過於被動，最後一分分追上來。」鄧俊文承認昨日一戰後體力下降，靠球迷支持撐回來：「昨日消耗很大，大家體力下降不少。不過知道有好多人支持我們，所以都想打好每一分，身體再累都盡力爭勝。其實今場對手打法我們都很熟悉，所以很有信心可以追回來，4強對中國隊肯定是硬仗，希望『輕裝上陣』心態迎戰。」

香港男單代表李卓耀8強對中國雷蘭曦，雙方過往從未交手，李卓耀開局處於下風，一度落後4:9，其後愈戰愈勇，長短球均得心應手，以21:16先取一局。李卓耀第2局嘗試搶攻，打出時速高達470公里的強勁扣殺，但雷蘭曦有備而來，加強防守讓港將未有太多機會，加上失誤增多，連輸15：21、14、21，總比數1：2吞敗。

李卓耀賽後承認今場各方面都有進步空間：「心態上及體能方面都要加強，今場感覺到對手對我準備充足，我的進攻他都輕鬆擋下了，自己在臨場應變方面未如對手理想。另外目前我仍然努力尋找『冷靜』和『興奮』的平衡點，相信這是一個過程，之後我回去會好好檢討，準備下周的中國公開賽。」奧運之後重回香港主場，李卓耀直言很享受，感謝球迷支持：「在主場比賽好開心，多謝球迷放工趕過來看我們比賽，希望他們可以保持這個熱情，為香港運動員打氣。」