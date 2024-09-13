吳英倫8強力戰3局負印尼金汀：下年捲土重來

「香港公開羽毛球錦標賽2024」周五（13日）尾場，20歲港將吳英倫與世界排名第10印尼名將金汀鬥足3局，最終以局數1：2惜負，男單8強止步。

世界排名56的吳英倫今站賽事狀態不俗，首次闖進賽事8強。今場吳英倫面對印尼的金汀，首局落後17：21，第2局以21：14成功扳平。決勝局相當精彩，吳英倫落後7：14下，狂追至17：17，惜最後未能把握機會，以18：21告負。完場一刻，這位年輕港將失望得倒在地上，痛苦掩面，全場向他報以掌聲以示支持，不少球迷更高呼：「好波！」。

吳英倫（Jason）全場沉着應戰，最後與4強擦身而過，賽後他表示：「整場比賽都好激烈，好多球都多板來回，體力都消耗很多，對自己有點失望，後段追到很接近卻未能把握，今場之後我會好好改善心態。」

Jason期待自己繼續成長，未來主場爭取佳績報答球迷：「今站比賽獲益不少，3場面對高排名對手，今次旅程尚算滿意，希望下年可以入4強甚至得獎。球迷每一句『加油』、『好波』都成為我更努力練波的動力，我想每一次主場比賽都拿出更好表現。」

法國19歲球手Alex Lanier早前贏得日本公開賽冠軍，Jason視之為前進動力，「他是我未來十年主要對手，他贏得日本賽冠軍後令我更想進步，我不想被他拋離更多，我甚至想超越他。」