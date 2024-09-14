丹恩奴域：希拉爾大勝一定「德」

我十分期待看到，衛冕沙特職業聯賽冠軍希拉爾作客鬥艾利雅德的聯賽。

艾利雅德的進攻令人賞心悅目，開季兩場聯賽經已攻入6球，但我認為主帥林武治今仗面對希拉爾這支勁旅時，定要重新思考一下球隊的戰術部署。

伊拉克球員巴耶殊及加納進攻中場文沙今季開季都交出了耀眼的表現，而布基納法索的穆罕默德干拿迪將會於前線領軍。不過，今仗他們的防線將會受到最大的考驗，我感到前波圖球星托斯及盧卡斯卡爾將需要踢出個人最佳水平，以爭奪中場的控制權及於球隊的防線前額外加上一層保護網。

希拉爾擊敗了艾科多及達馬克FC後，將希望可以延續開季全勝成績，但他們上仗只能夠憑著阿歷山大米祖域於比賽末段的入球才險勝達馬克FC。阿歷山大米祖域今季繼續保持上季的勇態，近3仗皆梅開二度助球隊贏波，當中包括於沙特阿拉伯超級盃決賽入兩球，帶領球隊以4比1擊敗艾納斯。

主教練佐治捷西斯今仗將會有一條得到充分休息的進攻組合可以調配上陣，事關阿歷山大米祖域及其塞爾維亞同鄉米連高域沙域，於國際賽期間皆沒有入選，將會養精蓄銳迎接今場賽事。

雖然主隊艾利雅德今仗有力作出一拼，但我相信對他們來說，希拉爾的實力始終太強了，預計客軍希拉爾將可輕鬆獲勝。