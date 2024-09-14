救命波不容有失　曼聯係時候爆發

國際賽過後英超重開，周六(14日)早場立即有矚目搶分戰，曼聯作客修咸頓。「紅魔鬼」喺「雙紅會」慘敗，好彩有國際賽期隔一隔，而且坦哈格每次出現帥位危機，都會有場「救命波」續命，今場對住開季聯賽3連敗嘅「聖人」，真係唔贏等幾時，客勝放心捧場。(Now 631、621及611周六晚7時30分直播)

曼聯上場慘吞利物浦3蛋，今季頭3場1勝2負，急需贏波提升成績，幸好管理層仍然信任坦哈格，給予機會修正，據報新股東拉特克利夫落柯打，嚟緊4場聯賽係坦哈格最後機會，踢得差就換帥，不過「拉爵」都係講道理嘅，畀時間曼聯循序漸進，頭關對修咸頓係最易打一場，如果咁都贏唔到，咁就冇得好講嘞。

雖然曼聯面對傷兵潮，美臣蒙特、海倫等主力仍養傷，但有新兵文路爾烏加迪亮相，可以收起冇態嘅卡斯米路，應該會好好多；不過最重要都係坦哈格嘅「往績」，佢上任兩季以來經歷多次帥位危機，例如去年底歐聯出局，返到聯賽就悶和利物浦0比0，上季尾聯賽排第8創史上最差成績，又能擊敗曼城捧走英足盃續命，只要今場擊敗修咸頓，坦哈格壓力將得以緩和，計「攤路」今場十拿九穩。

修咸頓重返英超表現未如理想，開季聯賽3連敗，先後不敵紐卡素、諾定咸森林及賓福特，輸開有條路，今場對住非勝不可嘅曼聯肯定更難打，再輸係意料中事。

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