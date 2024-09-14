港超聯　大埔運動場爆「綠黃」激戰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）重頭戲，上季聯賽「二哥」大埔於主場大埔運動場硬撼「一哥」理文。「綠戰士」派出馬高斯山度士、加比爾及杜國榆鎮守中路，陳肇鈞負責後上攻門，協助盧卡斯和伊高沙托尼攻堅；至於理文，金旻奎及李毅凱扼守後防，保利臣和夏馬特控制中場，安尼亞擔正，黃威先列後備。

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

15 杜國榆

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

44 韋法頓

理文正選：

28 陳嘉豪 ［GK］

4 立花稜也

6 胡晉銘 ［C］

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

13 李毅凱

14 夏馬特

19 金旻奎

20 保連奴

26 黃俊皓

大埔後備：

1 戴廷匡 ［GK］

41 林志基［GK］

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

8 柏連尼

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

99 鄭子森

理文後備：

1 梁興傑 ［GK］

25 潘尚希 ［GK］

2 周子謙

10 黃威

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

91 羅沙

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）為大家帶來兩場超強戲碼！頭場上季聯賽「2哥」大埔，主場迎戰港超盟主理文，「綠黃」激戰，一觸即發！（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）尾場今夏同樣大舉增兵的傑志和冠忠南區，則會在旺角場交鋒，近季兩隊碰頭必有火花，球迷萬勿錯過！（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時30分同步直播）

大埔首場聯賽以5比1大勝九龍城，表現大獲好評，但主教練李志堅未敢自滿，認為理文實力雄厚，盼乘對方有「亞冠盃2」後顧，伺機搶分：「理文嘅實力喺港超絕對數一數二，上場應該係因為季初，仲要啲時間磨合先踢得咁辛苦啫，但佢哋下個禮拜要打『亞冠盃2』，排陣上應該有少少顧慮，希望我哋把握到呢個機會攞分。」「堅Sir」又表示曾效力大埔的保連奴，多次為「黃黑軍團」建功，呼籲球員小心提防。

外界普遍視今場賽果，對本季聯賽冠軍誰屬有極大影響，但「堅Sir」就為旗下球員減壓，指聯賽為長途戰，不論是役戰果如何依然「有排鬥」：「今季聯賽踢3循環，所以呢場無論咩賽果，都仲有排爭！盡情去發揮就得，唔使諗太多。」陣容方面，韋法頓及鄭子森有傷在身，未能候命。

理文方面，首場聯賽於補時階段憑保連奴絕殺贏波，主教練曾昭達表示，球隊已把握國際賽期的空檔催谷狀態，務求今場盡早取得領先優勢：「上星期趁國際賽期去提升成隊波狀態，主要集中喺戰術上去做調整，今場會爭取早啲開紀錄。大埔實力不容忽視，我哋定必嚴陣以待。」陣容方面，首場因傷缺陣的安尼亞，已重新投入操練，惟「達sir」透露其狀態仍有待觀察。

剛跟隨「大港腳」參加斐濟三角賽的胡晉銘則謂：「雖然短暫離開咗香港一星期，但我覺得同隊友配合戰術上唔會有太大影響，不過始終斐濟當地天氣相對比香港舒服，所以返到嚟之後都要適應一吓。」「晉銘」提醒隊友要盡快入局，期望能夠控制比賽節奏：「一定唔可以好似上場咁早失波，如果可以早啲領先，控制住個節奏嚟踢就更加好。」