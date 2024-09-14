港超聯　理文不敵大埔　跨季29場聯賽不敗告終

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）重頭戲，上季聯賽「二哥」大埔於主場大埔運動場硬撼「一哥」理文。最終大埔憑盧卡斯和馬卡雷拿各入1球，以2比1反勝，自2022至23球季重返港超以來，首度在聯賽擊敗理文，兼終止對方跨季29場聯賽不敗走勢。

「綠戰士」派出馬高斯山度士、加比爾及杜國榆鎮守中路，陳肇鈞負責後上攻門，協助盧卡斯和伊高沙托尼攻堅；至於理文，金旻奎及李毅凱扼守後防，保利臣和夏馬特控制中場，安尼亞擔正，黃威先列後備。

大埔初段率先搶攻，陳肇鈞及盧卡斯先後攻門，但都未能先開紀錄。15分鐘，理文角球攻勢，安尼亞和保利臣連番起腳，俱被大埔後防解圍。6分鐘後，艾華頓右路推大位施射，為理文先開紀錄，他亦以64個入球，成為港超聯聯賽史上神射手。其後加比爾接感角球頂入，但球證觀看VAR後，確認處於越位位置的盧卡斯，干擾陳嘉豪，被判入球無效，「黃黑軍團」半場領先1比0。

大埔換邊後立即搶攻，51分鐘，馬高斯山度士接應罰球頂高。4分鐘後，盧卡斯回傳，伊高沙托尼勁射僅越楣而過。60分鐘，艾華頓右路傳中，安尼亞倒掛高出，其後安尼亞一度把皮球送入網窩，但越位在先，入球無效。68分鐘，馬卡雷拿禁區內轉身抽射，省中理文球員，盧卡斯門前執雞射成1比1。主隊得勢不饒人，76分鐘，盧卡斯面對陳嘉豪橫傳，助攻馬卡雷拿射入，大埔反超2比1，最終大埔保住勝局，贏2比1完場，理文自2023年2月5日後，於聯賽再嘗敗仗，跨季29場聯賽不敗告終。