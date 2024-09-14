「鄧謝配」香港賽最後一舞：好唔捨得！

香港公開羽毛球錦標賽，香港混雙組合鄧俊文/謝影雪4強不敵中國組合蔣振邦／魏雅欣，無緣連續兩年打入決賽。謝影雪明言今次好大機會是「鄧謝配」最後一次亮相香港公開賽，賽後含淚表示，「唔捨得大家！」

混雙世界排名第7的鄧俊文和謝影雪今場獲得大量香港球迷入場支持，他們高舉「鄧謝配」的手幅和香港區旗為兩人打氣。今場對手中國組合蔣振邦／魏雅欣世界排名高踞第3，「鄧謝配」不太適應對手高速回球，首局已經陷入苦戰，以12：21失守。第2局香港組合更為被動，以6：21告負，無緣晉級決賽。

賽後，「鄧謝配」向觀眾鞠躬致謝，兩人帶着微笑揮手道別。說到今場比賽，鄧俊文直言有點失望，但兩人已盡最大努力：「今日大比數輸球，但整體來說都滿意今站比賽，由第一場好辛苦撐到4強，做到賽前目標：享受每一場，盡量打得一場得一場。今天未能發揮得最好，留下少少遺憾。」謝影雪表示，「知道對手速度好快，賽前部署都是盡量想跟上，但做不到，被對手逼到出現不少失誤，可惜暫時未找到應付他們的方法。」

兩人喜獲球迷支持，留下難忘回憶，謝影雪提到見到「鄧謝配」手幅令她很驚喜：「今天好像去了演唱會一樣，成場都是『鄧謝配』，自己都好感動，希望這種熱烈氣氛可以保持下去，大家繼續支持年輕運動員。」鄧俊文亦感謝球迷對他們不離不棄：「這麼多年來很少這麼多人、幾乎是全場都支持我們，氣氛真的好好，對我們來說好難忘。好多謝他們每日願意等我們等到好夜，我們未能逐一合照，只能影一幅大合照，感謝他們的包容，好開心可以感受到明星級的待遇。」

受傷患困擾的謝影雪早前確認這是她最後一屆奧運，她亦承認這很可能是「鄧謝配」最後一次合作的香港公開賽，訪問到最後她終於不禁落淚說：「好唔捨得大家！」「阿雪」希望「鄧謝配」的精神能帶來一些正能量：「我們最想打出堅持、不放棄的精神，好多球迷都說我們啟發到他們，他們在日常生活遇到一些困難，看我們比賽之後都獲得一顆堅持的心，對我來說這比賽場帶給我的滿足感還要多，我們和球迷就好像一種互相陪伴、成長的關係，所以好多謝大家。」