亞冠盃2　東方出發澳洲　林衍廷：望畀到驚喜大家

首屆「亞冠盃2」即將展開，港超代表東方周六（14日）晚上率先前往澳洲，備戰作客對FC悉尼的第一輪E組分組賽。當中林衍廷、余在言（Jesse）承認爭出線的確困難，但前者表示盼能炮製驚喜，而後者則強調會全力而赴。

將於下周四（19日）作客對FC悉尼的東方，23人大軍是日啟程赴澳洲，兩名合作多年的年輕中場林衍廷、余在言，在出發前齊齊受訪。首次到澳洲的林衍廷，直言感到相當期待，他又指FC悉尼雖然實力強勁，但有信心球隊可以與對手一拼：「澳職球隊力量、速度比較大，同埋人哋又有杜格拉斯哥斯達，佢快同左右腳又純熟，一定好難應付。但始終人哋未開季，可能未準備好，話使我哋踢咗兩場，希望畀到驚喜大家。」

至於余在言則對首次參與亞洲賽感開心，並強調一定會竭盡全力：「踢亞冠一定係好大挑戰，對方實力或者強過我哋，最緊要攞到經驗同享受，自己盡力踢好就得。」同時，Jesse又提到與隊友「Fat Gor」，在中場愈踢愈好：「愉園、流浪同港隊都有同佢夾過，清楚對方特點。大家又好friend，球場內外關係好好，所以化學作用會更大。但大家始終啱啱再做隊友，要小小時間磨合，不過踢咗幾場之後，暫時幾好。」

東方23人大軍名單：

1 葉鴻輝

26 廖富源

2 賀爾

3 高素巴耶夫

15 黃浩然

19 亞歷斯祖

21 丹尼爾

22 梁冠聰

30 黃梓浩

14 余在言

16 梁振邦

23 馬希偉

27 馬高斯

28 蕭政

32 林衍廷

42 楊棟棋

44 柏拔

7 巴科爾

9 巴杜姆

11 黃皓雋

17 吳宇曦

33 高銘浩

77 李俊霆