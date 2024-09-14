黃澤林單打發威　港隊暫打和厄瓜多爾

一連兩日的2024年台維斯盃世界II組賽事，周六（14日）在維多利亞公園網球主場正式展開，由港隊硬撼厄瓜多爾，首日先進行兩場男單賽事，最終港隊憑黃澤林（Coleman）勝出第2場單打，場數暫時與厄瓜多爾打成1比1平手。

港隊由年僅15歲，首次亮相台維斯盃的程銘燦打頭陣，硬撼現時世界排名第 250 位的Andres Andrade。比賽期間曾因天雨關係而延遲，儘管Jack成功挽救了5個破發分，但厄瓜多爾的王牌Andrade發揮穩定，以6-1、6-1的比分取得首場勝利，助厄瓜多爾以場數1比0領先。

是日第二場單打賽事由中國香港首席男子網球手黃澤林迎戰厄瓜多爾網壇新秀Marcos Lee Chan Baratau。雖然黃澤林一度於第二盤失手，但在第三盤的第四及第六局重整狀態，最終以6-3、3-6、6-1的比分取得勝利，保誠中國香港隊與陣厄瓜多爾隊暫時以1比1平手，明日舉行的雙打及單打賽事將成為決勝的關鍵。

周日（15日）將進行一場雙打及兩場單打比賽。黃澤林將再度夥拍黃俊鏗對陣厄瓜多爾的雙打王牌Gonzalo Escobar及Diego Hidalgo；及後，黃澤林將再與程銘燦分別激戰Andres Andrade和Marcos Lee Chan Baratau，為港隊爭勝。