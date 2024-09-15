辛祖亮相助攻絕殺　馬利斯卡寸坦哈格唔識教

查頓辛祖由曼聯轉投車路士後，周日(15日)凌晨英超處子上陣即做好戲，下半場先至落場嘅佢，完場前交出靚助攻畀尼干古入波，協助車路士劣勢下1比0絕殺般尼茅。車仔領隊馬利斯卡賽後大讚查頓辛祖，更寸爆坦哈格「唔識教」。

車路士今場作客般尼茅夫形勢被動，主隊4分鐘就由達華尼亞射中楣，36分鐘伊雲尼遜博到12碼，佢親自操刀被羅拔山齊士撲出。半場期間車路士換入查頓辛祖，般尼茅夫60分鐘再有賴恩基士堤射中柱，大難不死嘅車路士，完場前4分鐘由查頓辛祖左路發難，再交畀禁區內嘅尼干古射入，驚險贏1比0完場。

查頓辛祖今場只係踢45分鐘，但已有17次前場傳送、2次成功過人、2次創造機會同1次助攻，馬利斯卡賽後大讚查頓辛祖，兼寸爆坦哈格唔識教：「辛祖踢得好好，我戥佢開心。加盟前我同佢傾過一次，就知呢個人需要用愛心去教，佢踢波只係想享受足球，佢好想證明自己。」

只得24歲嘅查頓辛祖，喺曼聯因訓練問題得罪坦哈格，公開反擊後就被打入冷宮，坦哈格嘅鐵腕治軍令查頓辛祖冇碇企，上月曼聯更以「割喉價」2,300萬鎊，以先借後賣方式蝕讓畀車路士，馬利斯卡今次真係「執到寶」。