艾殊利高爾：北倫敦死敵相遇各有隱憂

作為曾以球員身份親身經歷數次北倫敦打吡的本人，絕對深深明白這場比賽的對抗性有多麼的激烈。每當新一季開始公布賽程時，這都是熱刺和阿仙奴雙方球迷所摘下在日程表上的第一場比賽。

兩支球隊不約而同地在上一場比賽中都未能取得勝利，熱刺希望從上仗不敵紐卡素中及時反彈，普斯迪高路所帶領的球隊，在3場比賽過後僅排名第10。對於這支球隊來說，這是一個不太好的開局，他們在兩場作客對李斯特城和紐卡素的比賽中，皆有表現出色的時候，但最終都未能全取三分。他們目前唯一的勝利來自主場出擊，但對手是目前聯賽墊底的愛華頓。熱刺上季也遇到了類似的困境，無法在領先的情況下結束比賽，但他們希望新球員蘇蘭基能夠成為他們在聯賽中奠定勝局所需的入球終結者。此外還要盼望他和中堅雲迪雲都能及時復出，兩子都因傷都錯過了國際賽期前對紐卡素的比賽。

另一邊廂，剛與球隊續約至2027年的阿仙奴領隊阿迪達也面對傷停問題的苦惱。我們看到隊長兼關鍵核心馬田奧迪加特在代表挪威的國家隊比賽中受傷，加上迪格蘭賴斯因上仗兩黃一紅今場需停賽，對兵工廠來說一次過失去兩名中場關鍵主力絕對是一個真正的打擊。

儘管如此，這支阿仙奴今季已經證明了他們可以在面對困境的情況下獲勝，就像他們上仗作客上季雙殺他們的維拉時所做的那樣。阿迪達率領的兵工廠近來作客的狀態極佳，已經取得作客5連勝，並且自今年年初以來作客皆保持不敗，包括上季作客以3-2戰勝熱刺。

雖然今季只是來到第四場比賽，但對阿仙奴來說彷彿已經是一個重要的時刻，接下來他們將面對一系列的地獄賽程，首先今仗作客面對死敵熱刺，再在周中歐聯作客上屆歐霸盃冠軍阿特蘭大，繼而在下周作客挑戰英超冠軍曼城。假設阿仙奴不幸接連不敵熱刺及曼城，而曼城能在這兩周英超保持全勝，他們便有可能在季初已經落後榜首高達8分，因此接下來的一周對阿仙奴來說意義重大。

我認為今仗將是一場開放的比賽，因為兩支球隊皆喜歡壓上前場進攻，而熱刺大有可能有主力能及時復出，相反阿仙奴缺少兩名中場主力影響巨大，此消彼長的形勢下我認為北倫敦打吡將以和局收場。