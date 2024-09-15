香港金牛NBL總決賽首回合　作客負安徽文一

2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽總決賽Game 1賽事，香港金牛作客以89：99不敵安徽文一，場數落後0：1。香港金牛將於周一（16日）繼續作客，爭取在Game 2取勝追平場數。

今仗是雙方今季第三次交手，兩軍在常規賽各贏一場。安徽是季後賽1號種籽，而香港金牛則是2號種籽，今屆NBL季後賽總決賽可謂強強對陣。香港金牛第一節中段打出一段8：0攻勢，一度領先21：17。第二節，香港金牛繼續有穩定發揮，開局即打出一段12：2攻勢，將分差拉開成雙位數的32：19。馬奇今節搶鏡，多次以一己之力殺入顏色地帶得分，單節收獲11分，金牛領先49：40返入更衣室。

換邊後，香港金牛的馬奇即轟入一記三分球，將分差再次拉開至雙位數。不過，香港金牛的朱松瑋之後在一次防守中勇戰受傷，要退下火線，成為今場波的轉捩點。安徽文一隨即打出一段14：0攻勢，將比分反先。加上香港金牛的卡爾頓和劉傳興先後5犯離場，令球隊的人腳變化更為緊絀。完第三節，主隊反先70：64。最後一節，香港金牛盡力一拼，一度追至落後兩分，可惜無以為繼，最終作客以89：99輸波，場數落後0：1。

香港金牛於比賽期間在灣仔舉行直播派對，數十名球迷參與支持。NBL總決賽賽制是7場4勝分勝負。香港金牛將於9月16日（周一）繼續作客安徽，之後於9月19日（周四）、21日（周六）回歸修頓主場作賽。