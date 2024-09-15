港超聯　港會「地獄主場」招呼標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）連場激鬥，首周輪空的港會坐鎮「地獄主場」迎戰標準流浪。主隊派出費查把關，黎皚韜和重返母會的羅素鎮守中路，陳灝及加斯特夫負責攻堅；至於流浪，巴拉克和岡本玲仁控制中場，前線三叉戟為劉智樂、雷仙奴及曉高。

港會正選：

1 費查［GK］［C］

2 曾俊軒

5 峇夏比

6 李俊諺

7 陳灝

8 麥美倫

13 加斯特夫

18 積施利

26 羅素

28 黎皚韜

99 陳浩嘉

標準流浪正選：

99 陳冠燊［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

13 菅沼駿哉

23 林堂真

36 岡本玲仁

37 張廣然

77 雷仙奴

97 曉高

港會後備：

27 艾斯亨利 ［GK］

4 唐道碧

9 里奧

11 何家智

17 域陀列比奧

20 黃琛喆

66 彭偉

71 譚浚賢

97 林澔希

標準流浪後備：

1 盧兆崎［GK］

9 黃韜霖

12 李呈

14 馬榕生

17 龍梓軒

21 張青雲

25 梁凱俊

32 李泳豪

33 法蘭度

58 黃曉陽

59 周以軒

93 嚴顥崑

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）有首周輪空的港會登場，坐鎮香港足球會足球場迎戰標準流浪，且看港會能否重現「地獄主場」威力，令作客球隊吃盡苦頭。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會在首周聯賽輪空，但主教練谷卓斯表示傷兵情況已趁這個空檔好轉過來，盼為球迷帶來驚喜：「雖然今場係開季以嚟，第1場正式比賽，但我哋喺呢段時間，已經再操熟啲戰術，加上有幾個傷兵復出，陣容唔會太失禮，希望畀到驚喜大家。」谷卓斯表示是役會嘗試控制比賽節奏，向流浪施壓：「希望班仔可以用多啲波，把握好每個反擊機會，只要大家將平時訓練嘅嘢用番出嚟，係有機會攞到分嘅。」

至於今季回巢的羅素，就指再次代表母會在主場出擊，感覺非常特別：「我大約5歲開始踢港會青年軍，細個成日喺呢個球場睇老豆踢波，點知眨吓眼就輪到仔女嚟捧自己場，希望踢場好波畀佢哋睇。」羅素認為雖然流浪陣容有極大變動，但實力不比去季遜色，坦言要從他們身上搶分，絕非易事：「雖然神田夢實同伊巴謙等主力轉咗會，但雷仙奴都係好有實力嘅球員，如果唔睇緊啲，隨時付出代價。」

標準流浪方面，主教練巴貝利稱為了讓球員保持比賽狀態和實踐戰術，上周曾相約甲組球隊「拍跳」，積極備戰：「上場聯賽對住東方，雖然我哋創造咗啲埋門機會，可惜最後都輸波，所以呢兩星期我哋做足準備，又搵甲組球隊踢咗3場友誼賽，效果算係正面，希望大家可以提升進攻效率同保持控球權，」

林遼太則指出會努力填補後防漏洞，以應付港會：「港會偏向用長傳組織攻勢，踢法比較強悍，所以我哋會集中應對，睇實佢哋嘅中前場球員，唔會畀機會對手壓得太前。」此外，他認為陣中年輕球員具備潛力，期待他們有所發揮：「我覺得經過呢段時間嘅磨合之後、球員同教練之間嘅默契愈嚟愈好，而且班仔幾有潛質，絕對幫到手。」