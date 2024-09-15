北倫敦打吡飛沙劈石　熱刺阿仙奴半場大鬥爆

英超爆發北倫敦打吡！熱刺同阿仙奴兩大死敵對決，向來飛沙劈石戰況激烈，「兵工廠」今仗陣容不整，但以冠軍為目標之下，依然要主動出擊爭勝；熱刺貫徹普斯迪高路嘅喪攻踢法，藉地利必大舉進攻，開1.5球嘅半場大機會高。（Now 621及611周日晚9時直播）

阿仙奴開季狀態唔差，上場因球證爭議判決先不幸失分，開咧3戰有2勝1和，不過今仗中場線殘陣，迪格蘭賴斯上場食紅牌要停賽，馬田奧迪加特同米基爾馬連奴亦養傷，好可能要將箭頭夏維斯同翼鋒李安度杜沙特拉落中場頂替，踢法上更加冒險同進取。

事實上，阿仙奴鋒線兵源充足，已有1入球加3助攻嘅布卡約沙卡繼續領軍，加比爾捷西斯同加比爾馬天尼利兩位巴西球星，今個國際賽期都留隊練習，養精蓄銳，加上新加盟嘅史達寧亦隨時候命，火力極有保證。

熱刺開季1勝1和1負，上場作客1比2不敵紐卡素，踢法上依然係重攻輕守，孫興民、古路施夫斯基、比蘭莊臣等前鋒狀態理想，相信會發動強攻。兩隊近6次交手，半場總入球全開2球或以上，中位數1.5球嘅半場大抵玩。

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