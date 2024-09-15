亞冠盃2　東方「爛地」展首操　林恩許突現身撐場　

【悉尼現場直擊】 為迎接作客FC悉尼的「亞冠盃2」E組第一輪分組賽，港超代表東方周日（15日）已抵達澳洲，並在當日下午於Valentine Sports Park展開首操，期間更喜獲舊將兼澳洲籍中場林恩許現身撐場。而收操後，翼鋒馬希偉（Timmy）則承認球場質素未算太理想，直言需要時間適應。

東方23人大軍周六晚上已離港，經過9個多小時後終抵達澳洲，到酒店稍作安頓後，便隨即到由主隊安排、距離酒店約40分鐘車程的Valentine Sports Park復操。然而球場質素不似預期，部分球員和主教練盧比度一度顯得十分不滿，眾將最終僅進行跑步、傳球、拉筋、等低強度訓練，約1個小時後便上車離去。

經過長途機及一課簡單操練後，馬希偉受訪時卻坦言未算太辛苦：「上次去斐濟攰好多，再搭咗4個鐘巴士，今次已經舒服好多，同埋天氣都幾涼。」東方接下來需要一連3日在Valentine Sports Park訓練，Timmy坦言需要時間適應場地：「個場未算係好好，努力適應緊，有少少凹凸位。但都要去慢慢習慣，希望到時正式比賽有機會落場嘅話，可以表現到自己。」

值得一提，曾效力東方的澳洲籍中場林恩許（Jared），是日亦有專程來到現場支持一班舊隊友，更獲球隊送贈一件印有其名字、號碼的亞協版球衣，他之後興奮地表示：「我今日係嚟見朋友嘅，離開香港之後，一直有同佢哋有聯絡，我好掛住大家。」對於東方將與其家鄉球隊FC悉尼正面交鋒，Jared笑言一定會支持前者，並預期屆時一定十分精彩：「對上一次有香港對澳洲球隊比賽，已經喺好耐之前，希望一班東方球員落到場可以好好享受。同埋東方一班年青球員，近年喺盧比度執教下進步神速，成隊踢得愈嚟愈好。」

除此之外，現年32歲的Jared，又透露自己現時已經退役，並再次重提對未能連續在港居住7年感遺憾：「我同家人喺香港好開心，當時唔能夠繼續留低，對我真係好艱難。不過事情已經發生，我仍然好享受喺香港嘅美好時光。」