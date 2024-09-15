港超聯　九龍城挫均業北區　取聯賽首勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）在北區運動場爆發「地區打吡」，由均業北區主場迎戰新升班的九龍城。九龍城上半場以兩球領先，但北區下半場憑古杜拉及肯迪的入球一度扳平，最後補時階段，九龍城憑許嘉樂絕殺以3比2擊敗北區。

均業北區今場繼續派出龐焯熙把關，韋健豪、基拿美鎮守後防，肯迪在中場派牌，協助舒拉普爭取入球，柏度哥斯達、波比則先列後備。至於九龍城，李瀚灝負責把關，由韋利安鎮守中路，迪高及何瀧浩組成中場屏障，為卡朗創造突擊機會。

甫開賽，雙方均有埋門機會，10分鐘九龍城博得罰球，由尼天奴操刀遠射，肯迪門前解圍時「擺烏龍」，頭槌頂入自己龍門，令九龍城初段領先一球。19分鐘，北區嘗試反擊，羅港威禁區外截走卡朗皮球，抽腳起射但被對手踢出界外。34分鐘，卡朗接應何瀧浩右路横傳，門前一個頭槌輕鬆入網，拉開比數優勢。上半場，九龍城以兩球領先北區。

易邊後，北區先後換入朱偉鈞、何振廷、波比，但無阻九龍城繼續搶攻，48分鐘，卡郎上前接應尼天奴傳送，起腳射門惟未能命中目標。55分鐘，北區再險些失守，門將龐焯熙頭槌頂出對手射門，被何瀧浩中路截走，順勢直射，幸得基拿美起腳護空門，驚險解圍。79分鐘，北區終於破蛋，古杜拉接應何振廷快上射入。81分鐘，北區起勢發力，肯迪門前補中射破李瀚灝十指關，扳平比數。補時階段，許嘉樂門前窄位射入，絕殺北區。最後九龍城以3比2戲劇性擊敗北區。