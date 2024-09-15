港超聯　標準流浪3比1挫港會　成功開齋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）連場激鬥，首周輪空的港會坐鎮「地獄主場」迎戰標準流浪。最終流浪憑劉智樂大演「帽子戲法」，以3比1勝出，取得本季首場聯賽勝仗。

主隊派出費查把關，黎皚韜和重返母會的羅素鎮守中路，陳灝及加斯特夫負責攻堅，里奧先列後備；至於流浪，巴拉克和岡本玲仁控制中場，前線三叉戟為劉智樂、雷仙奴及曉高。

開賽僅2分鐘，流浪就憑林堂真頭槌二傳，助攻劉智樂門前頂入，為球隊先開紀錄，其後雷仙奴把握港會解圍不遠，嘗試笠射，未能命中目標。19分鐘，主隊成功追平，陳灝左路推大位起腳射成1比1。戰至31分鐘，巴拉克禁區內疑似被港會球員侵犯，球證起初判罰12碼，但VAR覆核後，確認港會球員沒有犯規動作，港會逃過一劫。兩分鐘後，主隊以林澔希入替曾俊軒。

其後劉智樂把皮球送入網窩，可惜越位在先，入球無效，但這位流浪隊長到41分鐘，接應角球，頂成2比1完半場。

流浪下半場繼續搶攻，48分鐘，1次角球攻勢，劉智樂把握林堂真跣後，幾乎再入1球。7分鐘後，林堂真主射罰球又告高出。69分鐘，港會一口氣換入唐道碧、黃琛喆及譚浚賢，力圖平反敗局，81分鐘，流浪黃金機會，曉高傳入禁區，劉智樂近門勁射被費查擋出。補時階段，劉智樂再入1球，個人大演「帽子戲法」之餘，兼為球隊埋齋贏3比1，流浪本季首次在聯賽取勝。