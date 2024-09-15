港超聯　九龍城開齋　何瀧浩：好自豪！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）在北區運動場爆發「地區打吡」，由均業北區主場迎戰九龍城。比賽尾段九龍城一度被扳平，補時階段憑許家樂「絕殺」，最終取得升班後的首勝。今場交出助攻的何瀧浩表示，此仗對球隊及其個人意義非凡，感謝教練及陣中隊友的帶領。

在賽後接受訪問時，何瀧浩提到今場勝利對球隊及自己而言非常重要，為球隊感到自豪：「好開心球隊今日贏到波，球隊憑鬥志堅持到最後，攞到好重要嘅三分。尤其是在下半場連失兩球嘅時候，自己都有壓力，但球隊最終保持信念，控制返比賽節奏，我哋係值得贏得呢三分。」他認為球隊整體表現逐漸提升，除了掌握比賽節奏外，也逐漸熟悉了教練的戰術，希望能在未來比賽中繼續進步。

何瀧浩也談到了經驗球員在球隊中的作用，他表示年輕球員在比賽經驗較少時，心態上容易動搖：「即係可能自己之前踢波都試過領先，但最尾畀人追返甚至反勝。啱啱尾段畀對手追平，我哋呢啲後生仔會比較驚，但慶幸有班有經驗嘅球員關鍵時刻帶住，最尾亦都由嘉樂入咗致勝一球，好多謝佢哋。」他強調這對年輕球員的成長至關重要，亦感謝經驗豐富的隊友在比賽中的幫助。