安賽龍擊敗中國雷蘭曦　香港羽賽首度封王

香港公開羽毛球錦標賽周日（15日）假紅館煞科，巴黎奧運金牌得主安賽龍決賽直落兩局輕取中國的雷蘭曦，首次於這項賽事封王。

丹麥天王安賽龍4強力挫印尼的金汀後，決賽迎來中國世界排名第33的雷蘭曦，後者於8強擊敗香港球手李卓耀。首局安賽龍幾乎由頭帶到尾，以21：9輕鬆獲勝。第2局戰況較激烈，兩人一度戰至7：7，但安賽龍頂住壓力，以21：12取勝。安賽龍奧運後首個比賽即奪冠，這亦是他首次在香港站封王。女單由3號種子中國韓悅大戰印尼Putri Kusuma Wardani，最終韓悅以直落21：18、21：7封后。

女雙世界排名第8馬來西亞組合陳康樂／蒂娜直落兩局21：14、21：14擊敗巴黎奧運銀牌得主中國組合劉聖書／譚寧，奪得金牌。男雙冠軍由3號種子南韓組合姜敏赫／徐承宰21：13、21：17力挫印尼組合Sabar Karyaman Gutama／Moh Reza Pahlevi Isfahani所得。混雙由兩隊中國組合「內訌」，4強淘汰香港組合鄧俊文／謝影雪的蔣振邦／魏雅欣以21：17、21：19險勝頭號種子馮彥哲／黃東萍，登上冠軍寶座。