黃澤林一日兩戰　香港台維斯盃僅負無緣升班

台維斯盃世界二組賽事周日（15日）於維多利亞公園網球場舉行，香港「一哥」黃澤林一日兩戰，雙打夥黃俊鏗不敵厄瓜多爾組合，其後在男單扳回一城，總場數追成2：2。吳奇龍在最後一場男單不敵對手，最終港隊無緣升班，明年2月將出戰護級賽。

香港今年2月護級成功，9月14及15日與降至世界二組的厄瓜多爾爭升班資格。首日賽事港隊取得1勝1負，5場3勝制下戰平1：1。世界排名升上新高第137位的香港首席球手黃澤林，周日（15日）先與黃俊鏗搭檔出戰男雙，這對組合亦是港隊今年2月的護級功臣。「雙黃配」迎來厄瓜多爾組合Gonzalo Escobar／Diego Hidalgo，首盤雙方互相保發，港將力拚至6：7（4：7）告負。厄瓜多爾左手配第2盤打出高達89％一發得分率，第8局更成功破發，港將陷入苦戰，最終以3：6吞敗。

黃俊鏗（Kevin）賽後表示，「對手其中一人在250賽贏過兩個冠軍，今場賽前已預計難打。我們其實發揮得幾好，已經打出自己的水準，惟對手是雙打強手，細節都做得好好，失誤亦相對較少。」Kevin透露，由於Coleman要打兩場比賽，今場亦改變策略，由他跑動更多，以免隊友消耗太多體能。他亦提到今場另一挑戰，「左手球員的球是完全相反的旋轉，他們發球落地會彈去另一邊。」已退役的黃俊鏗表示仍然願意為港隊效力：「我很喜歡代表香港打台維斯盃，今次的氣氛和ATP 250差不多，有時間的話我都會盡量參與。」

黃澤林休息約30分鐘後，出戰第2場男單對世界排名第232的Andres Andrade，僅花36分鐘以6：4先拔頭籌。戰至第2盤第2局，比賽因天雨關係一度中斷，一小時後重開。Coleman獲得更多休息時間後，這盤愈戰愈勇，轟出6球「Ace波」，以6：2取勝，為港隊追成場數2：2。

黃澤林前一日賽後表示狀態未如理想，今日表現回勇，他感謝球迷為他帶來動力：「雙打對手好強，我們都已盡力，不過這場比賽都幫我提升不少狀態。其實短時間應付兩場比賽都有壓力，但球迷幫到我好多，我很喜歡有很多球迷入場，因為球迷的打氣聲會令我更加興奮。維園比賽一向對我意義很大，每次都好享受在這裡比賽。」

Coleman明日（16日）將出發到杭州，準備250級別比賽。踏入賽季後半段，他表示仍有目標未完成：「上半年整體都不錯，但我未達到自己打進前100的目標，現在137位，還有一段距離，希望在最後3個月可以達到。另外我都想打12月的 Next Gen（ATP新生代總決賽）。」

港隊最後一場由吳奇龍對Gonzalo Escobar，惟吳奇龍力戰下以1：6、3：6告負，港隊最終總比數2：3落敗，無緣升班。