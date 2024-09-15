馬加希斯一錘定音　北倫敦打吡阿仙奴拔刺

周日（15日）晚英超上演北倫敦打吡，熱刺主場硬撼阿仙奴充滿火藥味，黃牌滿天飛，飽受傷停困擾嘅阿仙奴，再次發揮死球威力，憑中堅加比爾馬加希斯接應角球一「頭」定江山，劣勢下險勝1比0，連續3季造訪死對頭贏波而回。

熱刺除咗有隊長孫興民領軍外，仲有新兵箭頭蘇蘭基傷愈復出，渉及種族歧視「孫仔」嘅賓坦古亞亦擔正，阿仙奴則鬧中場荒，馬田奧迪加特同新援米基爾馬連奴受傷，迪格蘭賴斯更要坐波監，主帥阿迪達被迫變陣，改用佐真路費路及李安度杜沙特，拍住湯馬士柏迪坐鎮中場。

熱刺一開波即撳住攻，先有孫興民落底線畀古路施夫斯基窄位抽射，被大衞拉耶閂到，呢位阿仙奴門將再於角球混戰中僅僅解圍，非常忙碌。之後阿仙奴還以顏色，加比爾馬天尼利快放妙傳夏維斯勁頂被救出，冇耐馬天尼利再有一次單刀機會，又過唔到熱刺門神古里莫維卡里奧十指關。

之後阿仙奴左閘祖利安添巴因踩中柏度樸路被吹罰，古里莫維卡里奧即刻衝去添巴狂鬧，兩人更發生衝突，並引來隊友起哄，兩人齊齊領黃，淨係上半場球證已狂派7張黃牌，熱刺就佔咗5張，半場互交白卷。

易邊後熱刺繼續搶攻，蘇蘭基攝到靚位飛頂被閂出，反而去到64分鐘，陷於苦戰嘅阿仙奴，藉住布卡約沙卡右路開出角球，由加比爾馬加希斯頭槌破網，打破僵局，阿仙奴最近4個喺英超對住熱刺嘅入波，其中3個係來自角球，死球威力強勁。