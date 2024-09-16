罪人羅美路大控訴　轟熱刺拒包機玩殘球員

周日(15日)英超「北倫敦打呲」，熱刺主場0比1輸畀殘陣嘅死對頭阿仙奴，中堅基斯甸羅美路慘成輸波罪人。呢位阿根廷國腳賽後作出罕見大控訴，炮轟熱刺喺國際賽後拒絕安排私人飛機，令佢要由南美洲自行飛返倫敦，舟車勞頓下嚴重影響表現，因小失大。

今場北倫敦打呲形勢緊湊，全場唯一入球出現喺64分鐘，羅美路喺角球走甩阿仙奴嘅巴西中堅加比爾馬加希斯，被對手頭槌頂入。熱刺名將列納都批評呢位阿根廷國腳：「佢睇唔住馬加希斯，上季北倫敦打呲佢又喺玩區聯防，羅美路喺人盯人方面唔係好掂。」

不過，羅美路賽後轉發阿根廷老友記者Gaston Edul貼文，罕見大控訴：「熱刺又輸畀阿仙奴！熱刺鬥唔到尾，因為佢哋唔注重細節，熱刺係全英超唯一要國腳喺國際賽後自己歸隊嘅球會，管理層拒絕安排私人飛機，結果佢哋比所有對手都少休息，羅美路拖住疲憊身體落場。」

羅美路喺國際賽期間，為阿根廷2場世盃外踢足180分鐘，包括周三(10日)作客輸畀哥倫比亞，據報由於熱刺星期四(11日)冇安排練波，所以熱刺覺得唔需要佢提早返嚟，由得佢跟隨阿根廷足總嘅解散安排，抖少半日至1日時間。相反巴西國腳馬加希斯喺星期四已經現身阿仙奴操練。羅美路見球迷反應激烈，事後已刪除貼文。